Le anticipazioni sulla seconda puntata di Makari 4, intitolata “Le stelle non vogliono saperne” che andrà in onda su Rai 1 domenica 26 ottobre alle 21.30, rivelano che Saverio si troverà coinvolto in un nuovo caso di omicidio e dovrà affrontare le tensioni con Arianna e un ritorno che sconvolgerà gli equilibri.

Makari 4 anticipazioni seconda puntata: Saverio alle prese con Arianna

L’appuntamento con il secondo episodio della quarta stagione di Makari, dal titolo “Le stelle non vogliono saperne”, è per domenica 26 ottobre alle ore 21.30 su Rai 1. Dopo il successo del debutto, la fiction con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna torna a raccontare le indagini del giornalista-scrittore, tra segreti, ironia e scorci mozzafiato della Sicilia.

La trama della puntata di Makari 4 del 26 ottobre si apre con una situazione tutt’altro che semplice per Saverio. Dopo aver accettato di ospitare Arianna, la figlia quattordicenne della sua ex compagna Claudia, Lamanna si ritrova a convivere con una ragazza ribelle e difficile da gestire.

Come si legge su RaiPlay, l’adolescente si mostra ostile a ogni tentativo di dialogo, rendendo la convivenza sempre più tesa. Come se non bastasse, Saverio deve anche nascondere la presenza della giovane a Suleima, che si trova a Malta per lavoro e non sospetta nulla della nuova ospite.

Per fortuna, al suo fianco c’è Michela, che si rivela sempre più preziosa e di grande sostegno per lui. Tra momenti di tensione e dialoghi ironici, Saverio proverà a trovare un modo per instaurare un legame con Arianna, anche se la ragazza sembra decisa a lasciare Màkari per trasferirsi in un prestigioso college di Milano.

Un nuovo caso sconvolge Màkari

Mentre la situazione familiare di Saverio si complica, un nuovo caso scuote la tranquillità della cittadina. Lo chef Pino Mendolia, amico di vecchia data di Marilù, viene assassinato nella cucina del suo ristorante stellato. Lamanna e l’inseparabile Piccionello si buttano subito nelle indagini, determinati a scoprire la verità dietro l’omicidio. Le ricerche si rivelano da subito complesse e piene di insidie, ma Saverio non si arrende e segue ogni pista, anche le più improbabili, fino a un sorprendente colpo di scena finale.

Makari 4 anticipazioni seconda puntata: un ritorno inatteso cambia tutto

Quando sembra che tutto stia finalmente tornando alla normalità, stando alle anticipazioni sulla seconda puntata di Makari 4, un ritorno improvviso rischia di sconvolgere gli equilibri di Saverio. Chi sarà la persona destinata a rimettere tutto in discussione? Le anticipazioni non lo svelano, ma promettono un finale di episodio pieno di emozione e tensione narrativa.

Appuntamento su Rai 1 con Makari 4

Le anticipazioni di Makari 4 per la puntata del 26 ottobre preannunciano un episodio intenso, in cui mistero, sentimento e ironia si intrecciano alla perfezione. Tra un delitto da risolvere e un difficile equilibrio familiare da mantenere, Saverio Lamanna dovrà affrontare una delle prove più impegnative della sua vita. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 21.30 su Rai 1, con la seconda puntata di Makari 4.