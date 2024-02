Makari 3 stagione: anticipazioni, quando inizia e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 8 Febbraio 2024

Fiction Rai

La fiction di Rai 1 Makari torna in onda con la stagione 3: anticipazioni sulla trama, quando inizia, cast e streaming.

Makari 3 stagione anticipazioni sulla trama

Nella stagione 3 di Makari, fiction tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, Lamanna ha deciso di cambiare: non vuole più scrivere romanzi gialli, perché ha un nuovo ambizioso progetto da coltivare. Cerca di tenersi lontano dai delitti, ma ormai il gusto dell’indagine ce l’ha nel sangue.

Così, suo malgrado, Saverio, insieme a Suleima e al formidabile Piccionello, si ritrova coinvolto in quattro nuovi sorprendenti casi di omicidio, affrontati e risolti ciascuno nella propria puntata.

Si parte da una terribile faida fra due sue ex fidanzate di gioventù, per passare poi ad un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina, a un antico amore di Marilù che viene ucciso ad un festival letterario ed infine a un presunto ed inspiegabile incidente in un centro termale dove i nostri vanno in vacanza.

Ma non saranno solo questi delitti a mettere alla prova il nostro Lamanna. Saverio e Suleima avranno infatti delle questioni sentimentali da affrontare. L’arrivo di due nuovi personaggi rischia di trasformarsi in una catastrofe per la coppia. Michela e Giulio arrivano come amici ma sono tutt’altro che amici.

Quando inizia Makari 3 stagione

Gli appassionati di Makari, a questo punto, si staranno domandando quando inizia la stagione 3 su Rai 1. Fortunatamente per loro, abbiamo già una risposta alla loro domanda.

Il primo canale, infatti, accoglierà la prima puntata il 18 febbraio. Tutti gli episodi dovrebbero andare sempre in onda di domenica, salvo imprevisti. Le riprese si sono svolte sempre in Sicilia, tra l’aprile e l’agosto del 2023

Cast, attori e personaggi

La fiction è ancora una volta capitanata da Claudio Gioè, il quale interpreta il giornalista e autore di gialli Saverio Lamanna. Al suo fianco, nel cast di Makari 3 stagione, ritroviamo poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Domenico Centamore è Giuseppe “Peppe” Piccionello

Ester Pantano è Suleima

Antonella Attili è Marilù

Filippo Luna è il Vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci è Padre di Saverio

La terza stagione accoglie anche due new entry: Serena Iansiti e Eugenio Franceschini, nei panni di Michela e Giulio.

La fiction è stata scritta da Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. La regia è a cura di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Makari è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Quante puntate e durate degli episodi

Quante puntate conta la terza stagione della fiction Makari? Come per la prima, la storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ecco quelli che dovrebbero essere i titoli:

Prima puntata: Il fatto viene dopo

Seconda puntata: La città perfetta

Terza puntata: Tutti i libri del mondo

Quarta puntata: La segreta alchimia

Makari 3 streaming

Per quanto riguarda la visione in streaming di Makari 3 stagione, gli interessati non troveranno alcuna difficoltà. Trattandosi di una fiction Rai, infatti, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima (e anche tutte) potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.