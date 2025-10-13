Mattel ha annunciato una nuova serie TV live action ispirata al celebre giocattolo Magic 8 Ball, ideata da M. Night Shyamalan e Brad Falchuk

La Mattel espande ancora una volta il suo universo narrativo con un nuovo progetto ambizioso: una serie TV live action ispirata al celebre giocattolo Magic 8 Ball, sviluppata da M. Night Shyamalan e Brad Falchuk.

L’annuncio è arrivato dallo stesso regista de Il sesto senso e Split, che su Instagram ha condiviso un’immagine della sceneggiatura del pilot, accompagnandola con un messaggio ai fan:

“Ci sto lavorando da un paio d’anni… Chi ci sta?“

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Mattel Studios e due grandi nomi della serialità americana: Shyamalan, maestro del thriller psicologico, e Falchuk, creatore di successi come Glee e American Horror Story. I due autori figurano come co-creatori della serie.

Stando alla descrizione ufficiale, come si legge su The Hollywood Reporter, questo show live action intende reinterpretare la Magic 8 Ball in chiave drammatica e soprannaturale, fondendo intensità psicologica e mistero in una storia a forte impronta autoriale.

Per ora, non è ancora stato annunciato il network o la piattaforma di distribuzione né sono stati resi noti i nomi del cast. Tuttavia, il coinvolgimento di Shyamalan e Falchuk lascia intendere un prodotto dalle forti tinte thriller e con un’estetica visiva raffinata.

Il progetto si ispira al famoso giocattolo inventato nel 1946. Si tratta di una sfera nera capace di fornire risposte casuali a domande chiuse: da “Senza dubbio” a “Riprova più tardi”, fino a “Le mie fonti dicono di no”. Negli anni, la Magic 8 Ball è diventata un’icona pop della cultura americana, protagonista di film, serie e citazioni nel mondo dell’intrattenimento.

Lo show si inserisce nella strategia di Mattel, che dopo il trionfo mondiale di Barbie, sta ampliando il suo catalogo di adattamenti cinematografici e televisivi. Oltre alla serie su Magic 8 Ball, sono in lavorazione i film Masters of the Universe, Hot Wheels, Polly Pocket e un progetto su Barney.