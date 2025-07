Madison Bailey su Kiara e Rafe

Se c’è una “nemica” della ship formata da Kiara e Rafe quella è sicuramente Madison Bailey. L’attrice fa parte del cast di Outer Banks fin dalla primissima puntata. In queste ore insieme al resto dei protagonisti (ad esclusione di Rudy Pankow, che non tornerà nei panni di JJ), Bailey è tornata sul set per le riprese della quinta stagione.

I nuovi episodi, quelli conclusivi della saga, dovrebbero arrivare su Netflix nel 2026. Intanto in questi giorni sono stati postati dagli attori e dalla piattaforma diversi contenuti dal set. Madison, in particolare, ha postato un video su TikTok insieme ai suoi colleghi. Tra i tanti commenti (molti che chiedono un ritorno di JJ) ce n’è qualcuno anche a favore della coppia formata da Rafe e Kiara.

Ce n’è uno in particolare a cui Madison Bailey ha deciso di rispondere, confermando la sua “avversione” per la ship molto amata da molti fan di Outer Banks. “Maddie dì a Kiara che la voglio insieme a Rafe adesso“, scrive una fan.

Il commento di Madison Bailey

“Lei ha detto no“, è stata l’immediata risposta della Bailey. Già in passato in un’altra intervista Madison aveva espresso la sua contrarietà a questa coppia. “Sono una fan dell’arco narrativo enemies to lovers ma non qui. Non in questo caso, spero che voi capiate – aveva dichiarato – L’omicidio non è proprio negoziabile per Kiara. Non si può uccidere nemmeno una mosca con Kiara, davvero. Per me è un no“.

Anche Drew Starkey è apparso perplesso alla scoperta dell’esistenza di un gruppo di fan a favore di questa coppia. “Io e Madison abbiamo pensato: ‘Aspetta, cosa? No, non ha molto senso’ – sono state le sue parole a People – Sì, voglio dire, ne abbiamo parlato prima. Penso che sarebbe particolarmente ingiusto nei confronti di Kiara, sai? Penso che si meriti qualcosa di meglio“.