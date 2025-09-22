Il chiarimento di Madelaine Petsch

È una Madelaine Petsch alquanto alterata quella che ha risposto a una notizia che sta facendo il giro del web e che coinvolge i suoi ex colleghi di Riverdale. Tutto è partito da un’intervista rilasciata da KJ Apa, il quale ha parlato di come nei teen drama gli attori finiscano sempre a “fare sesso” tra di loro.

“In pratica fai sesso e poi vedi cosa succede. Fa parte del gioco, ha aggiunto l’attore. KJ ha poi spiegato che era “vergine quando ho iniziato a lavorare in quello show, almeno nei primi due anni“. “Ero un ragazzo cristiano orgoglioso. Lo ero davvero“, ha raccontato.

Sebbene l’attore non abbia fatto nomi, queste parole hanno scatenato una vera e propria “caccia alle streghe” sui social. A questa intervista ha risposto indirettamente Madelaine Petsch. L’attrice è stata ospite del podcast Call Her Daddy e ha chiarito in maniera diretta la sua posizione.

“Posso dire la verità su Riverdale, in realtà? Mi piacerebbe farlo in diretta. Di recente è uscito un articolo dicendo che tutti abbiamo sco***to con tutti nello show. Io non ho toccato una singola persona in quello show neanche con un bastone – ha dichiarato Petsch – Posso ripeterlo un’altra volta? Non ho sco***to con nessuno in Riverdale. Non li ho mai toccati. Questo è quello che è successo, grazie per essere venuti al mio TED Talk“.

“C’era questo articolo che è uscito che diceva che tutti avevamo sco**to con tutti. E io ero tipo ‘ehi no, non ho scop**to con nessuno di voi’. Non sostengo affatto questa str***ata. Non confondo lavoro con il piacere in questo modo“, ha poi aggiunto l’attrice.

Durante l’incontro Madelaine è apparsa molto irritata per le voci che sono nate e, proprio per questa ragione, ha scelto di esprimere incontrovertibilmente la sua posizione.