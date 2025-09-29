Luca Argentero protagonista della serie Avvocato Ligas su Sky e Now

Luca Argentero torna sul piccolo schermo non solo con Doc, ma anche in un ruolo inedito e affascinante: quello del protagonista di Avvocato Ligas, la nuova serie Sky Original in arrivo nel 2026 su Sky e in streaming su NOW. Si tratta di un legal drama ispirato al romanzo Perdenti: la prima indagine dell’avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, che segna il debutto televisivo del personaggio di Lorenzo Ligas, principe del foro milanese tanto brillante quanto insolente.

La serie, composta da sei episodi, è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures e diretta da Fabio Paladini. Un progetto che si inserisce nel filone dei legal drama internazionali, con un’ambientazione tutta italiana e una scrittura che mescola ironia, tensione e dinamiche di potere all’interno del mondo giudiziario.

Al centro della trama c’è Lorenzo Ligas, l’uomo che tutti vorrebbero essere e che tutte vorrebbero conquistare. Avvocato di grande talento, sicuro di sé e spregiudicato, Ligas viene però improvvisamente licenziato dal prestigioso studio legale in cui lavorava. L’accusa è di non saper distinguere tra dovere professionale e piaceri personali. Per riconquistare la sua posizione al vertice, dovrà reinventarsi e affrontare sfide che non possono essere vinte da solo.

Ad accompagnarlo ci sarà Marta, giovane praticante carica di ideali, con cui formerà una coppia professionale tanto improbabile quanto irresistibile. Insieme accetteranno i casi più complessi e apparentemente senza speranza, portando avanti la convinzione che tutti hanno diritto alla miglior difesa possibile: quella dell’avvocato Ligas.

Nel cast della serie Sky, oltre a Luca Argentero, troviamo Marina Occhionero (Studio Battaglia) e Barbara Chichiarelli (M- Il figlio del secolo). Non è passata inosservata la presenza nel trailer di Cristina Marino, moglie di Argentero, come sottolinea anche Sorrisi. Non è, però, ancora chiaro quanto il suo ruolo sarà centrale nella storia.

Avvocato Ligas promette di essere uno dei titoli di punta della programmazione Sky del 2026, portando sullo schermo un personaggio complesso, ironico e capace di tenere insieme dramma e leggerezza. Gli appassionati di Argentero, e non solo, non potranno perdere l’appuntamento con questo nuovo legal drama.