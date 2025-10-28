Le parole di Luca Argentero

Per Luca Argentero il percorso di Doc – Nelle tue mani può proseguire ancora. Il medical drama è stato negli ultimi anni una delle fiction più seguite di Rai Uno. Attualmente il cast è sul set per le riprese della quarta stagione, che potrebbe presumibilmente debuttare nel 2026 (forse il prossimo autunno).

Anche nel futuro ciclo di episodi ritroveremo ancora una volta Argentero nei panni del Dottor Andrea Fanti. Il medico viene da una stagione piena di colpi di scena, che si è conclusa con la scelta di abbandonare la posizione di primario per poter accompagnare Agnese (Sara Lazzaro) nel suo percorso di cura contro il cancro.

Il ruolo rimasto vacante potrebbe essere coperto da Giulia (Matilde Gioli) che deve pertanto decidere se restare al Policlinico Ambrosiano o trasferirsi in un nuovo ospedale. Con le riprese sono anche nate le prime teorie su ciò che vedremo nelle prossime puntate.

Secondo una teoria che gira sul web infatti Agnese potrebbe non farcela e morire durante i primi episodi della stagione. Tutto parte da un estratto di un copione che è apparso sui canali ufficiali della Lux Vide, la casa di produzione dello show. A questo dettaglio si aggiunge anche la quasi totale assenza di Lazzaro dal set.

Ma quale sarà il futuro del medical drama? Ci sarà spazio per una quinta stagione? Luca Argentero ha rilasciato di recente un’intervista a Il Messaggero in cui ha risposto a questa questione. L’attore si è detto disposto ad andare avanti con il progetto a condizione che ci sia una buona storia da raccontare.

“Chi l’ha mai detto? Se si trovasse una buona idea per fare il quinto ciclo, non sarei contrario a proseguire“, ha risposto Argentero al giornalista che chiedeva se aveva intenzione di lasciare la serie.