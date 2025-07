Love Me Love Me – Cuori Magnetici prossimamente su Prime Video: trama dal romanzo di Stefania S., cast, data di…

Love Me Love Me – Cuori Magnetici prossimamente su Prime Video: trama dal romanzo di Stefania S., cast, data di uscita e dove vederlo in streaming.

Trama di Love Me Love Me – Cuori Magnetici

Love Me Love Me – Cuori Magnetici è il nuovo film originale Prime Video, tratto dal primo romanzo della serie firmata da Stefania S., un fenomeno nato su Wattpad ed esploso grazie al booktok e diventato un successo editoriale in libreria.

La trasposizione cinematografica rappresenta un evento attesissimo, specialmente tra il pubblico giovane. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul film, partendo proprio dalla storia narrata dal romanzo e ripresa dall’adattamento di Prime Video.

Il film segue la storia di June White, un’adolescente sensibile e chiusa in sé stessa, ancora profondamente segnata dalla perdita del fratello. Trasferitasi in Italia insieme alla madre, June si ritrova a frequentare un prestigioso liceo, dove entra in contatto con un mondo completamente diverso dal suo.

Qui incontra James Hunter, il classico ragazzo ribelle, affascinante e misterioso, e Will, gentile e affidabile, che rappresenta una presenza più stabile nella sua vita. Quello che sembra essere un triangolo amoroso classico si complica con dinamiche impreviste e profonde ferite emotive.

Il romanzo originale ha avuto più di 8 milioni di letture su Wattpad, e il film cerca di restituirne la stessa intensità, con un’atmosfera romantica ma anche malinconica. Love Me Love Me – Cuori Magnetici si preannuncia come un perfetto teen drama capace di emozionare e far riflettere.

Cast e produzione

Il film è diretto da Roger Kumble, noto regista di Cruel Intentions e After – We Collided. Il cast principale di Love Me Love Me – Cuori Magnetici, svelato sui social, è composto da Mia Jenkins, nel ruolo di June, Pepe Barroso Silva in quello di James, e Luca Melucci che interpreta Will. Tra i volti noti anche Sergio Ruggeri, Simone Coppo e Anna Ferraioli Ravel.

Il film è prodotto da Lotus Production (Leone Film Group), in collaborazione con Amazon MGM Studios e con il supporto editoriale di Wattpad WEBTOON Studios. La sceneggiatura è firmata da Veronica Galli e Serena Tateo, che hanno lavorato per mantenere intatto lo spirito originale della storia.

Data di uscita di Love Me Love Me – Cuori Magnetici

La distribuzione di Love Me Love Me – Cuori Magnetici è prevista per il 2026 in esclusiva su Prime Video, anche se al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale. Il film potrebbe essere rilasciato tra la primavera e l’estate del prossimo anno.

Come per altri prodotti originali Amazon, la distribuzione sarà globale. Questo significa che il film sarà disponibile simultaneamente in tutti i Paesi dove Prime Video è attivo.

Dove guardare Love Me Love Me – Cuori Magnetici in streaming

Love Me Love Me – Cuori Magnetici sarà visibile solo in streaming su Prime Video, piattaforma che include numerosi titoli originali e adattamenti letterari. L’abbonamento a Prime (4,99 €/mese o 49,90 €/anno) consente l’accesso illimitato a tutto il catalogo, inclusi i contenuti in anteprima.

Per chi non è ancora abbonato, Amazon offre una prova gratuita di 30 giorni. Il film sarà disponibile in streaming anche in lingua originale con sottotitoli, come da tradizione Prime Video.

Con una trama avvincente, un cast giovane e promettente e una produzione internazionale, Cuori Magnetici si prepara a essere uno dei titoli di punta su Prime Video nel 2026. L’adattamento del bestseller di Stefania S. è pensato per i fan dei romanzi romantici adolescenziali e per chi cerca storie di crescita personale e sentimentale.