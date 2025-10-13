Louis Tomlinson sulla morte di Liam Payne

Louis Tomlinson ha parlato per la prima volta in un’intervista della tragica morte di Liam Payne. È trascorso quasi un anno da quando, in seguito a una caduta dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires, il cantante degli One Direction ha perso la vita.

In una recente intervista rilasciata al podcast The Diary Of A CEO Louis ha raccontato di essere venuto a conoscenza della scomparsa di Liam da Niall Horan.

“Ho provato la stessa sensazione che avevo provato con Félicité – ha dichiarato il cantante facendo riferimento alla sorella, scomparsa nel 2019 all’età di soli 18 anni – E penso che chiunque provi questa sensazione quando è vicino a qualcuno che sta attraversando un momento difficile: il mio 150% non era affatto sufficiente”.

“Ed è qui che entra in gioco la mia arroganza nel pensare che avrei potuto davvero aiutarlo, perché era qualcosa di molto più profondo di quello che avrei potuto fare per lui“, ha poi aggiunto Tomlinson. “In quel periodo della sua vita stava decisamente attraversando un momento difficile“, ha spiegato.

“Quando ho pubblicato il mio post su di lui volevo davvero che fosse ricordato nel modo in cui avrebbe dovuto essere ricordato“, ha poi dichiarato Louis Tomlinson. “Potrei continuare a parlare tutto il giorno di quanto fosse straordinario, ma credo che tutti noi lo ammirassimo. Non credo che avremmo avuto il coraggio di dirlo a quell’età, quando facevo parte della band. Credo che avessi troppo orgoglio, ma tutti noi lo ammiravamo enormemente“, ha concluso.

Louis ha poi rivelato di non riuscire a immaginare una reunion degli One Direction senza Liam Payne.