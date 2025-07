Tutto su chi è Lola Tung, dalla biografia alle curiosità: età, carriera, vita privata e attività social dell’attrice interprete di Belly ne L’estate nei tuoi occhi.

Lola Tung biografia: età, altezza e origini

Lola Tung è la giovane attrice statunitense che ha conquistato il pubblico nei panni di Isabel “Belly” Conklin nella serie Prime Video L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty). In questo articolo offriremo un ritratto completo della giovane star.

Lola Tung è nata a New York City il 28 ottobre 2002, ha 22 anni e misura circa 1,67 m di altezza. È di origini miste: madre cinese-svedese, padre di origine europeo-orientale.

Cresciuta nel quartiere newyorkese, fin da piccola ha mostrato un forte interesse per il teatro e le arti performative, tanto da frequentare la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, diplomandosi nel 2020.

Terminato questo percorso di studi, Lola ha proseguito la sua formazione alla Carnegie Mellon School of Drama di Pittsburgh, anche se ha sospeso gli studi dopo il primo anno per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera televisiva.

Carriera di Lola Tung e ruoli chiave

Dopo teatro scolastico e apparizioni in produzioni locali, Lola Tung ha ottenuto il suo primo ruolo di rilievo: è Belly Conklin ne L’estate nei tuoi occhi, serie basata sui romanzi di Jenny Han, al fianco di Christopher Briney, Gavin Casalegno e Sean Kaufman. La parte le ha garantito un contratto con la Creative Artists Agency nel settembre 2021.

Oltre alla serie, ha debuttato a Broadway nel 2024 come Euridice nel musical Hadestown e parteciperà al film indie Forbidden Fruits insieme a Gabrielle Union. Ha inoltre inciso un cameo, poi tagliato, dal reboot di So cosa hai fatto.

Vita privata e relazioni di Lola Tung

Nonostante la crescente popolarità ottenuta grazie al ruolo di Belly Conklin ne L’estate nei tuoi occhi, Lola Tung è molto riservata sulla sua vita privata. Ad oggi, l’attrice non ha mai confermato pubblicamente alcuna relazione sentimentale.

Probabilmente Lola preferisce mantenere un certo livello di privacy, mettendo in luce il suo proprio percorso artistico piuttosto che sulla propria vita sentimentale. Non sono disponibili informazioni certe su eventuali relazioni passate, e l’attrice non sembra voler dare troppo spazio al gossip.

Social media e rapporto con i fan

Lola Tung è particolarmente attiva su Instagram, dove conta più di 4 milioni di follower. Il suo profilo ufficiale è @lola.tung, ed è il principale canale attraverso cui l’attrice comunica con il suo pubblico.

Lola non pubblica contenuti con cadenza quotidiana, ma seleziona con attenzione ciò che condivide, alternando foto dal set, scatti di vita quotidiana, collaborazioni fashion e contenuti promozionali legati ai suoi progetti.