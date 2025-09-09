La reazione di Lola Tung

Lola Tung non ha avuto sconti da alcuni fan troppo appassionati de L’estate nei tuoi occhi. La terza e ultima stagione della serie di Prime Video ha riacceso, e portato a un livello mai visto prima, la discussione e la diatriba tra il team Conrad e il team Jeremiah.

A poco sono servite le raccomandazioni fatte dalla produzione a pochi giorni dall’esordio dell’ultima annata, con tanto di linee guida per il comportamento da mantenere sui social. Molto spesso qualcuno è andato oltre e si è scagliato con gli attori, oltre che con i personaggi.

Ne sa qualcosa Gavin Casalegno, interprete di Jeremiah. L’attore ha reagito ai numerosi commenti di odio ricevuti sui social in queste settimane. “Penso che sia importante anche capire e rendersi conto che questa è una storia di fantasia, e che non si tratta di me“, sono state le sue parole.

A pochi giorni dal finale di serie anche Lola Tung è intervenuta sulla vicenda. Ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al magazine Nylon in cui ha preso le parti della sua Belly. “Cerco di non stare troppo online perché a volte mi faccio prendere troppo dalle cose – ha dichiarato parlando della scelta di non leggere le tante teorie emerse sul web – È solo incompresa! Sta cercando di capire come funzionano le cose. Lasciatela vivere!“.

Manca sempre meno alla fine de L’estate nei tuoi occhi. Il prossimo mercoledì 10 settembre andrà in onda il decimo episodio, mentre il 17 settembre è prevista l’uscita dell’undicesima e ultima puntata. Durante l’intervista Lola non ha ovviamente fatto menzione né dato indizi su chi potrebbe ricadere la scelta finale di Belly.

Intanto l’attrice ha iniziato a guardarsi intorno e a dedicarsi a un nuovo progetto. Sarà infatti la protagonista di The Young People, nuovo film descritto come un thriller horror di formazione.