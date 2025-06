Stitch torna al cinema: in arrivo il sequel live action di Lilo & Stitch

Disney ha ufficializzato poco fa lo sviluppo di Lilo & Stich 2 live action: l’iconico alieno blu tornerà presto sul grande schermo con un sequel. L’annuncio è arrivato proprio oggi 26 giugno (6/26 nella datazione americana), scelta non a caso: richiama infatti “Esperimento 626”, il nome ufficiale di Stitch.

La compagnia ha dato la notizia pubblicando sui social un teaser di lancio breve ma d’impatto. Nel video si vede Stitch che sfreccia per gli studios Disney a bordo di una decappottabile rosa acceso, esclamando entusiasta: “Preparatevi. Si parte!”.

should’ve known he couldn’t keep a secret. a 626 day surprise: #LiloAndStitch 2 is now in development! pic.twitter.com/1fVCqEhR0W — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 26, 2025

La notizia arriva in un momento particolarmente positivo per il film. Il remake live action, uscito il 21 maggio in Italia, ha già incassato oltre 910 milioni di dollari a livello globale, avvicinandosi rapidamente al traguardo del miliardo. E pensare che inizialmente era previsto come una semplice uscita in streaming.

Al di là dei numeri al botteghino, il franchise di Lilo & Stitch continua a rivelarsi una miniera d’oro per Disney. Solo nel 2024, i prodotti a tema Stitch hanno generato 2,6 miliardi di dollari in vendite a livello globale, confermando l’enorme popolarità del personaggio a più di vent’anni dall’esordio.

Il film originale racconta la storia di Stitch, un buffo extraterrestre, che si ritrova per caso alle Hawaii. Inaspettatamente viene accolto da Lilo e sua sorella maggiore. Il live action, diretto da Dean Fleischer Camp, ha saputo parlare a più generazioni, proprio come il classico animato del 2002.

Come chiarisce anche Variety, per ora, Disney non ha rilasciato informazioni sulla trama del sequel live action di Lilo & Stitch, né sul team creativo, il cast o sulla data di uscita.

Il primo remake si aggiunge alla lista dei più riusciti adattamenti live action Disney, insieme a successi come “Il Re Leone”, “La Bella e la Bestia” e “Aladdin”. Un risultato non scontato, considerando gli insuccessi recenti come “Biancaneve” (2024) e “Dumbo” (2019), che invece non hanno convinto il pubblico.