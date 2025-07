Lili Reinhart sarà la protagonista principale della nuova rom com The Love Hypothesis tratta dall’omonimo best seller per Prime Video

Nuova rom com per Lili Reinhart

Siete pronti a rivedere Lili Reinhart in azione in un nuovo progetto? La star di Riverdale, dopo la fine della serie che le ha donato successo e fama, ha proseguito la sua carriera in diversi progetti. In queste ore è stato annunciato un nuovo impegno che potrebbe conquistare il pubblico.

Come riportato da Deadline, Reinhart sarà la protagonista e la produttrice esecutiva della rom come The Love Hypothesis per Prime Video. Il film è tratto dall’omonimo romanzo best seller del New York Times scritto da Ali Hazelwood.

Al centro della trama troviamo Olive Smith, dottoranda in biologia, e il dottor Adam Carlsen, professore di grido e noto per i suoi modi non propriamente benevoli. I due intraprenderanno una finta relazione dopo essersi baciati per caso la sera prima.

A parte il nome di Lili non si conoscono gli altri attori che faranno parte del cast. In questo periodo Lili Reinhart dovrebbe aver da poco terminato le riprese di Forbidden Fruits. Il film horror tutto al femminile vede tra i protagonisti diversi volti noti del piccolo schermo.

C’è Lola Tung, che in questi giorni è tornata su Prime Video con la terza e ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi. Figura nel cast anche Victoria Pedretti, che abbiamo apprezzato nelle due miniserie horror The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor e anche in You.

Lo scorso marzo Reinhart è anche apparsa come protagonista nel thriller American Sweatshop. In questa pellicola Lili ha interpretato il ruolo di Daisy Moriarty, una moderatrice di contenuti per i social media che indaga su un crimine violento che vede in un video online.