News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Novembre 2022

News del giorno Riverdale

Lili Reinhart pensa al finale di Riverdale

Il finale di Riverdale non spaventa affatto Lili Reinhart. L’attrice, che veste i panni di Betty Cooper sin dalla primissima stagione, è infatti pronta ad abbandonare il teen drama. Nel 2023 andrà infatti in onda sulla The CW la settima e ultima stagione. In questi mesi la Reinhart, con la sua casa di produzione, si sta dedicando a nuovi progetti sia in veste di produttrice che in quella di interprete. Durante un’intervista rilasciata a ExtraTV, Lili ha confermato le prime anticipazioni sugli ultimi episodi che erano già trapelate online.

La stagione si svolge negli anni ’50, il che è molto divertente. Penso che questo dia alla nostra ultima stagione un’interpretazione molto fresca dei personaggi e li mostra in un modo nuovo ed eccitante. Credo che i fan che hanno seguito il viaggio dalla prima stagione apprezzeranno molto il nostro finale”.

Lili Reinhart ha poi aggiunto di aver iniziato le riprese la scorsa settimana e che il cast sarà impegnato sul set per i prossimi 9 mesi. E non ha dubbi su chi saranno le persone che verseranno più lacrime durante l’ultimo giorno di riprese. “Io e Madelaine Petsch“, ha risposto con sicurezza. Come ogni viaggio televisivo che si appresta ad arrivare alla conclusione arriverà anche il momento di “rubacchiare” qualcosa dal set. Anche in questo caso la Reinhart ha le idee abbastanza chiare.

Magari rubo una collana di Betty

Lili ha poi commentato un gossip di qualche mese fa, quando criticò pubblicamente Kim Kardashian che aveva dichiarato di aver perso peso per entrare nel vestito di Marylin Monroe indossato all’ultimo Met Gala. “Sfilare su un red carpet e rilasciare un’intervista in cui dici quanto stai morendo di fame perché non hai toccato carboidrati nell’ultimo mese, tutto per entrare in un ca**o di vestito? Decisamente sbagliato. Assurdo per un sacco di ragioni“, commentò all’epoca Lili. Oggi l’attrice è tornata sull’argomento, specificando le sue parole.