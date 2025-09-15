Nozze per Liam Hemsworth

Seconde nozze per Liam Hemsworth. L’attore sposerà la compagna Gabriella Brooks, con la quale ha ufficializzato la relazione nel 2021. Nel 2022 i due ebbero una piccola crisi con tanto di allontanamento che, fortunatamente con loro, sembrerebbe essere rientrata.

Ricordiamo che Liam è noto al mondo del gossip anche per la sua chiacchierata storia d’amore con Miley Cyrus. L’attore di Hunger Games e la cantante si sono sposati nel 2018 e hanno conseguentemente divorziato nel 2020. Il loro rapporto però nacque molti anni prima e precisamente sul set di The Last Song, film in cui recitarono insieme da co-protagonisti.

L’ufficializzazione delle loro future nozze è stata data dalla modella attraverso un post su Instagram in cui ha mostrato il brillocco ricevuto come pegno d’amore. Non sono al momento trapelati online dettagli sulle nozze. Non sappiamo, pertanto, quando e dove avverrà il lieto evento. E proprio in queste ore è apparso online un retroscena che riguarda invece un presunto collegamento tra Miley e Gabriella.

Secondo quanto si legge Brooks sarebbe stata una ballerina per Cyrus nel 2014. Si tratta però di una voce non verificata che, pertanto, vi riportiamo solo come rumor. Qualche giorno fa un commento di Miley ha fatto il giro del web.

La cantante e attrice ha commentato in maniera ironica il video di una coppia che su TikTok aveva promesso di sposarsi soltanto se ci fosse stato il suo commento. “Spero vada meglio per voi, rispetto a come è andata a me”, sono state le sue sagaci parole.

Tornando invece a Liam Hemsworth, sono giorni pieni anche per la sua carriera. Proprio in queste ore sono state rilasciate le prime immagini che lo ritraggono nei panni di Geralt di Rivia in The Witcher 4.

Come i fan dello show Netflix sapranno infatti l’attore è stato chiamato a sostituire Henry Cavill, il quale ha deciso di lasciare la serie al termine della terza stagione. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma il prossimo 30 ottobre.