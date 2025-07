Spin-off de L’estate nei tuoi occhi? Parla il cast

L’estate nei tuoi occhi tornerà a partire dal prossimo 16 luglio con la sua terza e ultima stagione. Ma il mondo creato da Jenny Han potrebbe proseguire con uno spin-off dedicato a qualcuno dei personaggi?

Questa suggestione è stata prospettata da Deadline agli stessi attori protagonisti. Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno hanno infatti rilasciato alcune interviste per parlare del gran finale della serie di Prime Video e, tra le tante domande, ce n’è stata qualcuna anche sul proseguimento della storia.

“Vorrei vedere gli anni del college di Susannah, Laurel, Adam e Colin – ha dichiarato Briney, che nello show interpreta Conrad, che ha proposto un’idea diversa rispetto all’originale – Ma voglio che sia come una sit-com senza pubblico e senza colonna sonora. Ci sono solo silenzi. Credo che funzioni“.

“Tutti recitano se stessi interpretando ragazzi del college“, aggiunge Lola. “Questo sarebbe sicuramente uno spinoff“, conclude Casalegno. Nel corso dell’intervista si è parlato anche del cambiamento di Belly nel corso delle stagioni e della sua crescita.

“Ne ha passate tante in queste ultime due stagioni. Ha sperimentato il dolore, l’amore e i cambiamenti in tutte le sue relazioni, con i ragazzi, con suo fratello, con la sua migliore amica e con sua madre – riflette Tung – Ha vissuto molti cambiamenti e ora, soprattutto in vista della terza stagione, c’è un enorme salto temporale e non si vede cosa è successo in quegli anni“.

“Come attrice, puoi creare quello che pensi sia successo, quello che pensi sia cambiato e dove si trova ora questo personaggio. È stato davvero bello farlo, soprattutto perché ora sto interpretando una mia coetanea – ha dichiarato –abbiamo avuto un anno di pausa a causa dello sciopero, quindi abbiamo avuto il tempo di crescere da soli e di separarci dai personaggi, per poi tornare a portare tutto quello che avevamo imparato da soli nei personaggi“.