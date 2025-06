Scopri l’ordine corretto dei libri della trilogia L’estate nei tuoi occhi di Jenny Han, da cui è tratta la serie Prime Video. Ecco come leggerli per non perdere nulla della storia di Belly, Conrad e Jeremiah.

Qual è l’ordine dei libri de L’estate nei tuoi occhi?

Con il successo della serie Prime Video L’estate nei tuoi occhi, sempre più fan vogliono scoprire la storia originale scritta da Jenny Han. La trilogia di romanzi su cui si basa lo show racconta il turbolento triangolo amoroso tra Belly, Conrad e Jeremiah, con toni più intimi e dettagliati rispetto alla serie.

Per godersi appieno la narrazione, è importante sapere in quale ordine leggere i libri de L’estate nei tuoi occhi. La saga di Jenny Han è composta da tre romanzi pubblicati tra il 2009 e il 2011. L’ordine di lettura è lo stesso della pubblicazione:

L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty, 2009) Non è estate senza te (It’s Not Summer Without You, 2010) Per noi sarà sempre estate (We’ll Always Have Summer, 2011)

Seguendo quest’ordine dei libri de L’estate nei tuoi occhi potrai seguire la crescita emotiva e sentimentale di Belly nel corso di tre estati cruciali della sua vita.

Cosa cambia tra i libri e la serie?

Come è noto, la serie TV apporta qualche modifica rispetto alla trama originale. Alcuni eventi sono stati anticipati, mentre alcuni personaggi secondari sono stati ampliati. Tuttavia, la linea narrativa principale resta fedele alla trilogia. Questo almeno è valido per le prime due stagioni, dal momento che gli episodi della terza sarà disponibile su Prime Video solamente dal 16 luglio.

Dove acquistare i libri della trilogia?

I tre romanzi sono disponibili sia in edizione italiana che inglese, in formato cartaceo, ebook e anche audiolibro. Le edizioni più aggiornate sono pubblicate in Italia da Piemme. I titoli sono facilmente reperibili online su piattaforme come Amazon, IBS e Mondadori Store.

Se ami la serie L’estate nei tuoi occhi, leggere i libri è il modo migliore per approfondire la storia di Belly e dei fratelli Fisher. Ora che sai in che ordine leggere la trilogia di Jenny Han, non ti resta che iniziare e scoprire tutti i dettagli che la serie non racconta.