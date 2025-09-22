Il dettaglio nel finale de L’estate nei tuoi occhi

Una teoria sul finale de L’estate nei tuoi occhi si sta diffondendo pian piano sul web. E a questa congettura è arrivata l’immediata replica da parte di Jenny Han in persona. Lo scorso mercoledì 17 settembre è andata in onda su Prime Video il finale di serie che, come ormai noto, non è la conclusione definitiva.

A ridosso del debutto dell’ultimo episodio è stata infatti annunciata la produzione di un film che proseguirà la storia raccontata. Ma c’è un piccolo dettaglio notato dai fan che sta facendo impazzire il pubblico. Se non avete ancora avuto modo di completare la visione dell’ultima puntata però vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo.

In molti hanno segnalato uno strano dettaglio che riguarderebbe Belly. Nel series finale abbiamo finalmente assistito al ricongiungimento della protagonista e Conrad. Il ragazzo è arrivato a Parigi per confessare, ancora una volta, tutti i suoi sentimenti.

Questa volta però la passione è dirompente e i due finiscono insieme. Prima dell’epilogo però Belly nutre ancora dei dubbi sul loro futuro e questo provoca un momentaneo allontanamento di Conrad. Ed è proprio durante questa discussione che i fan de L’estate nei tuoi occhi notano un particolare.

Belly indosserebbe un anello che sarebbe molto simile a quello regalatole da Jeremiah durante la proposta di nozze delle prime puntate della terza stagione. Questa ipotesi si stava diffondendo in lungo e in largo sui vari social tant’è che Jenny Han è stata chiamata immediatamente a chiarire il tutto.

L’autrice dei libri e showrunner della serie ha commentato un video postato da una fan su TikTok smentendo questa tesi. “Quello non è il suo anello di fidanzamento“, ha scritto nero su bianco. Nessun ripensamento da parte di Belly: la scelta tra i due fratelli Fisher è definitiva.