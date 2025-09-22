Uno speciale natalizio per il film de L’estate nei tuoi occhi?

Il film de L’estate nei tuoi occhi è realtà! Nel corso di un evento speciale in presenza del cast in occasione dell’uscita dell’ultima puntata della serie, Prime Video ha annunciato ufficialmente la produzione di una pellicola.

In queste ore pertanto i fan si stanno chiedendo di cosa parlerà il progetto che non arriverà sulla piattaforma prima del 2027. Sull’argomento sono stati interrogati anche Lola Tung e Christopher Briney, che hanno dato le loro versioni.

Jenny Han ha raccontato in un’intervista rilasciata a Today che ci sono ancora diversi traguardi di Belly da raccontare e proprio per questa ragione hanno scelto di proseguire questo viaggio. Queste parole hanno scatenato le immancabili teorie.

Per i fan Jenny fa riferimento a una possibile gravidanza della protagonista o a un matrimonio con Conrad. Ma ci sarebbero degli indizi che sembrerebbero indicare un’altra via.

Cosmopolitan ha infatti riportato alcuni rumor sulla presenza di una colonna sonora natalizia e di una scena ambientata in una Parigi addobbata per le feste nel finale di serie. Di queste scene non c’è neanche l’ombra nell’ultimo episodio dello show.

Proprio per questa ragione secondo molti il film de L’estate nei tuoi occhi potrebbe partire proprio da lì. Uno speciale natalizio ambientato a Parigi in cui Conrad e Belly vivono finalmente felici la loro storia. Un’altra ipotesi è che il matrimonio tra i due possa avvenire proprio nella capitale dell’amore durante il periodo più magico dell’anno.

Che sia questa la strada scelta dalla showrunner? Al momento è ancora presto per dirlo. Come confessato dalla stessa Han la produzione non è ancora iniziata ufficialmente e la sceneggiatura è solo alla prima bozza. Dovremo perciò armarci di pazienza e attendere i prossimi mesi per scoprire qualcosa in più.