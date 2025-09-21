Di cosa parlerà il film de L’estate nei tuoi occhi?

Il film de L’estate nei tuoi occhi è stato annunciato ufficialmente! In occasione dell’uscita dell’ultima puntata della serie è stato organizzato un watch party direttamente a Parigi in compagnia dei protagonisti. I fortunati hanno avuto modo di incontrare il cast e di scoprire in diretta mondiale la produzione di The Summer I Turned Pretty: The Movie.

Il film (conclusivo?) partirà esattamente da dove è terminato il finale di serie. Se non avete ancora terminato la visione dell’ultimo episodio vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo perché potreste imbattervi in spoiler!

Nel finale Belly ha scelto finalmente Conrad, che l’ha raggiunta a Parigi in occasione del suo compleanno. Dopo essersi ricongiunti la coppia è tornata nella casa di Cousins dove, si suppone, inizieranno la loro nuova vita. Taylor intanto ha scoperto che Steven partirà alla volta della California per un nuovo lavoro e, dopo qualche discussione, sembra intenzionata a partire con lui.

Infine Jeremiah, dopo aver bloccato le nozze con Belly, ritrova nuova linfa vitale con una nuova passione (la cucina) e un nuovo amore: Denise. Sono tanti i punti in sospeso da cui potrebbe partire il racconto del film de L’estate nei tuoi occhi. Nel corso di un’intervista rilasciata a People, Lola Tung e Christopher Briney hanno provato a ipotizzare una possibile trama.

“Non lo so. Ci sono molte questioni irrisolte“, ha dichiarato l’interprete di Conrad. “L’inizio della loro relazione felice. Ma ci sono, sai una serie di questioni in sospeso con Jeremiah, anche con Steven e Taylor – si è spinta un po’ di più Lola – C’è tanto da esplorare“.

In effetti di materiale da raccontare ce n’è. Conrad e Belly dovranno senz’altro affrontare Jeremiah e scoprire come reagirà alla notizia del loro ricongiungimento. Ci sarà spazio per un racconto del futuro della neo-coppia? Magari con un matrimonio o una gravidanza?