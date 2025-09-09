L’estate nei tuoi occhi, il contest per sosia di Conrad

Siete fan de L’estate nei tuoi occhi e Conrad è il vostro prototipo di uomo? Purtroppo per voi Christopher Briney, il protagonista della serie di Prime Video, è felicemente fidanzato da anni. Tuttavia c’è ancora speranza, perché è stato lanciato un concorso per trovare il sosia di Conrad Fisher perfetto.

A riportare questa notizia è stato US Weekly. Il tabloid ha segnalato l’iniziativa lanciata da una famosa agenzia di viaggi di gruppo, che si chiama EF Ultimate Break, che ha creato un concorso per i fan di età compresa tra i 18 e i 35 anni che somiglino al protagonista de L’estate nei tuoi occhi.

Tutti i candidati saranno sottoposti al giudizio insindacabile del fandom, che voterà quale tra i concorrenti è il più simile a Conrad. Per il prescelto ci sarà anche un premio speciale: un viaggio a Parigi. La scelta del premio non è affatto casuale.

La capitale francese è infatti lo sfondo della nona puntata della terza stagione. Dopo le nozze annullate con Jeremiah infatti Belly ha preso uno zaino e una valigia ed è volata dall’altra parte del mondo. Secondo quanto si legge nel messaggio che accompagna il concorso, Conrad merita di meglio e per questo vogliono “riscrivere la storia” inviando un suo look alike nella città dell’amore.

Questo simpatico contest ci conferma quanto The Summer I Turned Pretty sia diventata sempre di più la serie del momento. Tutti ne parlano e, anche chi non ha mai visto nemmeno un episodio, si sarà senz’altro imbattuto sui social in un post in cui si fa riferimento all’eterno dilemma tra Conrad e Jeremiah.

Il prossimo mercoledì 17 settembre tutto questo finirà. Su Prime Video andrà infatti in onda la puntata conclusiva della serie.