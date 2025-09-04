La ship formata da Conrad e Belly è finita sotto accusa da parte di alcuni fan per un motivo assurdo: Jenny Han li difende

Nuova polemica tra i fan de L’estate nei tuoi occhi

Non si è mai al sicuro quando si parla de L’estate nei tuoi occhi. La serie Prime Video è ormai giunta alle battute finali. Solo due episodi inediti ci separano dall’epilogo che ci dirà, dopo tre stagioni, su chi ricadrà la scelta di Belly tra Conrad e Jeremiah. Gli eventi delle ultime puntate hanno riacceso la faida ma allo stesso tempo anche le speranze dei fan del personaggio interpretato da Christopher Briney.

Non mancano però le polemiche. Alcune volte infatti le “tifoserie” a favore di uno o dell’altro protagonista utilizzano dei toni sprezzanti o addirittura offensivi. In tal senso Gavin Casalegno ha raccontato di recente in un’intervista di essere vittima di numerosi commenti di odio sui social. Nelle ultime ore è partita anche un’altra diatriba che riguarda però Conrad.

Durante l’ottava puntata è emerso il contenuto delle lettere che Susannah ha scritto ai suoi figli e a Belly prima di morire. In quella diretta al primogenito dichiara di essere felice di vederlo sposato con la ragazza che lo ha sempre amato sin da quando è una bambina. Non tutti però hanno apprezzato il contenuto della lettera.

Un’utente, in particolare, si è detta a disagio per l’age gap esistente tra Conrad e Belly. “Penso che sia strano parlare di un’adolescente che ama suo figlio, molto più grande di lei. C’è qualcosa di malsano in queste relazioni, a cominciare da quella con Susannah“, si legge. Al commento è arrivata la risposta di Jenny Han, scrittrice dei libri da cui è tratta L’estate nei tuoi occhi e showrunner della serie.

“Conrad ha meno di due anni più di Belly. Erano entrambi adolescenti?“, sottolinea l’autrice. In effetti nella prima stagione la protagonista femminile festeggia il suo sedicesimo compleanno. Conrad ha invece 18 anni durante le prime puntate. Perciò è decisamente esagerato parlare di “age gap” in questo caso.