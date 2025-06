Con chi finisce Belly nei libri de L’estate nei tuoi occhi? Scopri tutta la verità sul finale della trilogia scritta da Jenny Han e su chi conquista il cuore della protagonista.

Nei libri de L’estate nei tuoi occhi, Belly sceglie Conrad o Jeremiah?

Con l’avvicinarsi della fine de L’estate nei tuoi occhi su Prime Video, cresce la curiosità dei fan su come si conclude realmente la storia nei romanzi di Jenny Han. Molti si chiedono: con chi finisce Belly nei libri? Jeremiah o Conrad?

La risposta definitiva si trova in Per Noi Sarà Sempre Estate (We’ll Always Have Summer), il terzo e ultimo capitolo della trilogia che ha ispirato la serie. In questo articolo analizziamo il finale letterario della saga.

Nel terzo volume, Belly è inizialmente fidanzata con Jeremiah Fisher, il fratello più giovane di Conrad. Dopo due anni di relazione, la ragazza viene a sapere di un tradimento che in un primo momento non riesce proprio a digerire.

Dopo un sentito confronto col fidanzato, però, i due decidono di fare un passo importante: Jeremiah le chiede inaspettatamente di sposarlo e altrettanto inaspettatamente Belly accetta la proposta, sconvolgendo le rispettive famiglie.

Come riportato da IndiaTimes, a pochi giorni dalle nozze Belly realizza di non poter ignorare i sentimenti irrisolti che prova per Conrad e alla domanda diretta di Jeremiah se sia ancora innamorata del fratello, la ragazza non può che confermare. Così, i due decidono di annullare il matrimonio.

Con chi finisce, quindi, Belly nei libri de L’estate nei tuoi occhi?

Il vero amore di Belly è Conrad: il finale della trilogia

Anni dopo, Belly, ormai quasi ventiquattrenne, racconta di aver studiato all’estero in Spagna e di essersi riavvicinata a Conrad attraverso delle lettere. I due, scrivendosi costantemente, si sono innamorati di nuovo e hanno deciso di sposarsi.

Anche Jeremiah partecipa al matrimonio accompagnato da una ragazza, e i loro rapporti, un tempo spezzati, riescono a trovare una nuova armonia. La storia si conclude con Belly e Conrad che corrono tra le onde, proprio come facevano un tempo.

Il romanzo conferma, quindi, che è Conrad Fisher l’unico vero amore della protagonista, il primo e l’ultimo. La loro relazione è costruita sulla crescita personale, sul tempo e sulla comprensione reciproca.

Come si legge su People, Jenny Han ha costruito la trilogia attorno all’idea che il primo amore può essere anche quello giusto, se arriva al momento giusto. E per Belly, quel momento arriva dopo aver fatto chiarezza sui suoi veri sentimenti.

Conclusione

Belly finisce con Conrad nei libri de L’estate nei tuoi occhi. Dopo un percorso di crescita personale e affettiva, la protagonista comprende che il suo amore per Conrad è sempre stato più forte e profondo. Un finale romantico e coerente con il tono della trilogia, che ha saputo emozionare milioni di lettori in tutto il mondo.

Se la serie manterrà questo epilogo, lo scopriremo solo con l’arrivo della terza stagione su Prime Video, previsto per il 16 luglio. Intanto, i romanzi ci danno già la risposta che i fan stavano cercando.