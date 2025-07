La paura del cast de L’estate nei tuoi occhi

Riuscire a non fare spoiler sulla stagione finale de L’estate nei tuoi occhi è una missione difficile per il cast. Mantenere il segreto su come terminerà lo show di Prime Video e su chi, tra Conrad e Jeremiah, ricadrà la scelta di Belly è davvero complicato.

E gli stessi protagonisti sono consapevoli del rischio che corrono ogni qualvolta sono impegnati in un incontro con la stampa. Ogni giornalista che incontrano è infatti un potenziale “nemico” che cerca di accaparrarsi più informazioni possibili. Secondo gli attori principali della serie c’è uno di loro che rischia più degli altri a rivelare informazioni riservate.

Come riportato da Brit + Co sarebbe Gavin Casalegno, interprete di Jeremiah, il meno bravo a mantenere i segreti. “Conosco la mia risposta. Gavin“, è la pronta replica di Sean Kaufman (interprete di Steven). “È così addestrato con i media che non vuole fare spoiler in un’intervista ma la quantità di volte in cui ci trovavamo da Capt’n Bill (una delle location della serie, ndr) a giocare a pallavolo o altro, lui pubblicava un post sul suo Instagram da milioni di follower e poi arrivava un mucchio di gente“, ha raccontato.

“Ricordo che un giorno è arrivato un pullman di ragazze e tutte si sono strette intorno a Gavin“, ha aggiunto Rain Spencer (Taylor). Ma c’è un altro membro del cast de L’estate nei tuoi occhi che ha puntato simpaticamente il dito contro Gavin ed è Christopher Briney (Conrad).

“Devo dire che sono rimasto molto colpito dalla capacità di tutti di non fare spoiler. Abbiamo anche fatto un po’ di training – ha raccontato, aggiungendo poi – Sono sempre preoccupato che Gavin stia per dire qualcosa. A volte fa delle pause quando è nel bel mezzo di una frase e io penso: ‘Potrebbe finire male’“.