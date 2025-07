Lo scherzo del cast de L’estate nei tuoi occhi

Il cast de L’estate nei tuoi occhi ha orchestrato uno scherzo davvero cattivello ai danni di Gavin Casalegno sul set. In occasione del debutto della terza e ultima stagione della serie Prime Video, i tre protagonisti principali sono stati ospiti del The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Nel corso dell’intervista Christopher Briney, interprete di Conrad, ha ricordato un momento in cui lui e il collega Sean Kaufman (Steven) hanno fatto uno scherzo davvero pesante ai danni di Casalegno. E in questo prank gli hanno fatto credere che la sua automobile fosse stata rubata.

“Penso che ci siano momenti in cui ci amiamo e momenti in cui ci odiamo. Ci siamo divertiti ma penso ci siano stati dei momenti in cui siamo andati un po’ oltre“, ha dichiarato Briney.

“Siamo andati a prendere le sue chiavi e poi l’abbiamo nascosta – ed è un lotto grande – ha rivelato l’attore parlando dello scherzo fatto sul set durante le riprese – L’abbiamo nascosta, poi lui è uscito e ci siamo detti: ‘Oh, non so dove sia la tua macchina, amico’“.

“Abbiamo fatto finta di venire a salutarlo, poi Sean lo ha distratto, lo ha abbracciato e io gli ho preso le chiavi“, ha aggiunto l’interprete di Conrad. “Ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Ho praticamente scatenato l’inferno. Pensavo: ‘Mi riprenderò la mia macchina’“, ha raccontato Gavin Casalegno.

“Stavo cercando di incontrare i miei amici e fare surf e all’improvviso la mia auto è sparita. Ho pensato: ‘Cosa?’ Ho capito subito che erano stati loro“, ha poi aggiunto l’interprete di Jeremiah.

L’attore ha poi rivelato di aver preso a calci il tetto dell’auto di Briney nel tentativo di impedirgli di andarsene: “Il mio pensiero era: se io non potevo andare a casa, allora Chris non poteva andare a casa“, ha dichiarato.

“È stato allora che lo scherzo si è fatto troppo lungo e mi sono detto: ‘Sai che c’è? Se non posso tornare a casa, ho bisogno di cibo e non ho il portafoglio perché è in macchina‘ – ha continuato Casalegno – Così ho corso il più velocemente possibile fino alla stazione di servizio più vicina per prendere cibo e bevande, perché avevo una gran sete“.

Vedere l’attore fare tutti questi sforzi per arrivare alla pompa di benzina più vicina ha fatto sì che Briney e Kaufman decidessero di terminare lo scherzo. “Sali in macchina, ti restituiremo le chiavi“, gli hanno detto.