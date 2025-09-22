L’estate nei tuoi occhi, c’è una storia tra due attori?

C’è una storia in corso tra due attori de L’estate nei tuoi occhi? Alcuni indizi lasciano pensare che potrebbe essere scoccata la scintilla tra due protagonisti della serie di Prime Video, che lo scorso 17 settembre è arrivata al suo epilogo.

Si tratta però, come ormai noto, di un finale momentaneo e non definitivo visto che è stata già confermata la produzione di un film sequel. Oltre a essere stata un’enorme opportunità lavorativa per alcuni protagonisti potrebbe esserci anche un risvolto sentimentale. Al centro del gossip sono finiti Sean Kaufman e Minnie Mills.

Lui ha fatto parte del cast del teen drama (e molto probabilmente anche del film) nei panni di Steven, il fratello di Belly. Lei è apparsa nella serie soltanto nella sua prima stagione nel ruolo di Shayla. Tra i due personaggi c’è stata una liason nel corso delle puntate e, a quanto pare, è accaduta la stessa cosa anche per i due attori de L’estate nei tuoi occhi.

Sean e Minnie sono apparsi più volte insieme nel corso degli anni. Nel giugno del 2022 l’attrice aveva condiviso un post carosello in occasione del compleanno di Kaufman, che ha definito il suo “migliore amico”. Con il passare degli anni i due sono apparsi più volte insieme fino a qualche giorno fa, quando il Daily Mail ha riportato le foto di una presunta vacanza di coppia in Messico aggiungendo che “stanno insieme e sono felici”.

In aggiunta Sean Kaufman e Minnie Mills sono apparsi insieme in altre occasioni pubbliche, come il concerto delle BLACKPINK, gli US Open e il NY Liberty Game. I diretti interessati non hanno mai commentato i rumor. Sono solo amici o è nato qualcosa di più tra di loro?