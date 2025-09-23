Tre attori protagonisti de L’estate nei tuoi occhi hanno frequentato la stessa scuola (e due sono stati in classe insieme)

L’estate nei tuoi occhi, tre attori nello stesso liceo

Lo sapevate che ben tre attori de L’estate nei tuoi occhi hanno frequentato la stessa scuola superiore? E due di loro sono addirittura stati in classe insieme. La scuola in questione si chiama LaGuardia High School e si trova a New York.

Si tratta di un istituto noto per essere specializzato nell’insegnamento delle arti visive e dello spettacolo. Pensate che Fame, il film cult degli anni ’80, raccontava la vita degli studenti di una School of Performing Arts che si fuse proprio con il LaGuardia.

Sono passati tanti anni, sono cambiate le generazioni ma l’istituto continua a essere un punto di riferimento per chi vuole iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio questa scuola ad aver dato le basi a tre attori protagonisti de L’estate nei tuoi occhi.

Forse non lo sapevate ma Lola Tung e David Iacono hanno frequentato la stessa classe. Lei è stata per tre stagioni la protagonista assoluta dello show di Prime Video nei panni di Belly. Lui ha fatto parte del cast nei panni di Cam Cameron. Finita la sua esperienza nella serie Iacono è poi apparso in diversi film e show di successo, come Fear Street: Prom Queen e Jurassic World: Rebirth.

In una recente intervista Lola ha aggiunto che anche Sean Kaufman, che nella serie interpreta il fratello Steven, ha frequentato la stessa scuola. Lei lo conosceva ma hanno frequentato due classi diversi perché Kaufman più grande di due anni.

Leggi anche: Il ragazzo dai pantaloni rosa avrà un remake americano

Tung ha anche dichiarato che si ricordava di Sean perché l’ha visto esibirsi a scuola. Tra gli studenti celebri che sono passati per il LaGuardia c’è anche Timothée Chalamet. Anche Nicki Minaj riuscì a entrare nella prestigiosa scuola.