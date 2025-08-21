L’estate nei tuoi occhi 3, il nuovo brano di Taylor Swift

È partita un po’ in sordina ma Taylor Swift si sta pian pian riprendendo il suo regno incontrastato nella colonna sonora de L’estate nei tuoi occhi 3.

Rispetto al passato infatti, nei primi sei episodi sono stati centellinati i brani scelti per accompagnare i momenti clou della serie. Nel primo episodio, durante l’ammissione del tradimento di Jeremiah, è apparsa nel sottofondo You’re Losing Me. Al termine della sesta puntata, nel corso di quel momento intimo tra Conrad e Belly in bagno, è stato poi il turno di False God.

In tutti e due i casi la canzone sembrava rispecchiare pienamente lo stato d’animo dei protagonisti e, nel caso di Belly, ha accompagnato anche i suoi battiti cardiaci accelerati. Nel settimo episodio, approdato nel catalogo Prime Video lo scorso 20 agosto, Taylor è tornata a suonare con ben due brani.

In un flashback che mostra Belly e Conrad da piccoli è stata inserita come colonna sonora Robin. Sempre da The Tortured Poets Department, ultimo album di studio della cantautrice americana, arriva loml. Ed è proprio su questo pezzo che è stata puntata l’attenzione dei fan de L’estate nei tuoi occhi 3.

Siamo nel finale dell’episodio quando Conrad, dopo aver sentito Jeremiah parlare del tradimento ai danni di Belly insieme ai suoi amici, decide di farsi coraggio e ammettere tutti i suoi sentimenti. Belly, che poco prima aveva avuto un brusco sfogo con Taylor mettendo in discussione le sue nozze proprio a causa di Conrad, lo blocca in malo modo dicendo che la sua scelta è e sarà sempre Jeremiah.

Alla fine della puntata vediamo Conrad seduto da solo su una panchina mentre prova a calmare quello che sembra essere un attacco di panico. Il testo di loml, che accompagna questi momenti, sembra raccontare molto dei due personaggi.

Il brano parla di una rottura di Swift (secondo alcuni farebbe riferimento alla sua storia con Joe Alwyn, per altri alla breve liason con Matty Healy). L’acronimo, che in italiano può essere tradotto in ‘amore della mia vita’ (‘love of my life’) viene trasformato da Taylor in ‘loss of my life’ (‘perdita della mia vita’).

Nel testo si possono trovare frasi come ‘You said I’m the love of your life / About a million times’. La traduzione di questo estratto del brano è ‘hai detto che sono l’amore della tua vita circa un milione di volte’. E poi ancora ‘It was unnecessary / Should’ve let it stay buried’ (‘non era necessario, avremmo potuto lasciarlo sepolto’).

Ma non è finita qui perché ci sono altri due passaggi del brano che sembrano fare esplicito riferimento proprio a Conrad. Taylor canta ‘Mr. Steal Your Girl, then make her cry / You said I’m the love of your life’. Questa strofa può essere tradotto con ‘Mr. Ti rubo la ragazza, poi la faccio piangere hai detto che sono l’amore della tua vita’. Un possibile riferimento alla scelta di Conrad di confessare i suoi sentimenti solo ora che Belly sta per sposare Jeremiah.