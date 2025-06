Steve muore ne L’estate nei tuoi occhi 3?

Assisteremo alla morte di un personaggio principale ne L’estate nei tuoi occhi 3? Nel corso delle stagioni l’uscita di scena drammatica di un protagonista nella serie Prime Video ha fatto capolino soltanto una volta. Stiamo parlando ovviamente di Susannah, la madre di Conrad e Jeremiah, morta in seguito a una lunga malattia all’inizio della seconda stagione.

Nel gran finale del coming of age drama, in partenza il prossimo 16 luglio, potremo assistere a un altro momento altrettanto tragico. Vi abbiamo parlato in un altro articolo di una scena presente nel trailer che non esiste nei libri di Jenny Han.

Il riferimento è al frame che mostra un incidente che vede vittima Steve. Pochi secondi in cui vediamo l’auto del ragazzo al centro strada e sullo sfondo dei fari di un altro veicolo. In una scena succesiva c’è poi Taylor, disperata, al fianco di un letto in ospedale.

Ma non si tratta dell’unico dettaglio che confermerebbe questa teoria. I fan hanno notato le parole sussurrate da Belly nel primo trailer de L’estate nei tuoi occhi 3 che accompagnano le due scene in questione.

“Life’s too short not to spend it with the person you love“, sono le parole dette da Lola Tung che possono essere tradotte in “La vita è troppo breve per non trascorrerla con la persona che si ama“. Dobbiamo davvero prepararci al peggio? Dovremo dire addio a uno dei personaggi più apprezzati della serie?

Dal prossimo 16 luglio su Prime Video avremo una risposta a questa e ad altre domande. Non tutte le puntate saranno disponibili lo stesso giorno. Come già accaduto in passato infatti, anche l’ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi sarà pubblicata con un appuntamento settimanale.