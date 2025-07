Spoiler da L’estate nei tuoi occhi 3?

Dobbiamo prepararci a un tragico epilogo de L’estate nei tuoi occhi 3? Il 16 luglio parte la terza stagione del coming of age targato Prime Video. Dopo il rilascio dei primi due episodi, l’appuntamento con il gran finale proseguirà con una puntata a settimana.

Gli attori e la scrittrice dei romanzi che hanno dato vita alla storia hanno già avvisato i fan di prepararsi a sorprese e anche a qualche lacrima. In queste ore sul web si sta diffondendo una teoria secondo cui uno dei personaggi principali dello show potrebbe addirittura lasciarci le penne.

Tutto parte da un’intervista rilasciata da Jenny Han, autrice e showrunner, al magazine Brit+Co. Alla scrittrice è stato domandato se il termine delle riprese fosse stato difficile e Han ha risposto citando il momento di fine set di un attore in particolare. Si tratta di Sean Kaufman, interprete del fratello di Belly Steven.

“Ho pianto molto al momento del fine riprese di Sean – ha raccontato – Ero davvero triste. E poi ho pianto molto anche per l’uscita di Rain… Per qualche motivo le lacrime mi scendevano letteralmente sulle guance durante l’uscita di Rain (Spencer, interprete di Taylor ndr). Non so perché. Mi sono emozionata molto“.

A queste vanno aggiunte le parole di Lola Tung, interprete di Belly, che ha spiegato che alcuni attori hanno lasciato il set de L’estate nei tuoi occhi 3 prima di altri. “Alcuni hanno finito prima di altri, non è che abbiamo tutti finito le riprese nello stesso momento. Tranne che nella prima stagione, che è stata molto fortunata. Eravamo tutti al ballo e abbiamo avuto una sorta di chiusura molto glamour insieme“, ha spiegato.

Con questa confessione Jenny Han si è lasciata scappare uno spoiler su una possibile uscita di scena drammatica di Steven? Questo sospetto gira sul web da diverse settimane, soprattutto dopo l’uscita del primo trailer ufficiale della terza stagione.