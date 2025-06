Scopri quando escono gli episodi de L’estate nei tuoi occhi 3, la programmazione della stagione finale su Prime Video, la cadenza settimanale e tutto ciò che c’è da sapere per non perdere nemmeno una puntata.

L’estate nei tuoi occhi 3 su Prime Video: calendario e programmazione degli episodi

Dopo una lunga attesa, i fan de L’estate nei tuoi occhi possono finalmente segnare la data sul calendario: la terza e ultima stagione della serie debutta mercoledì 16 luglio 2025 su Prime Video, come confermato dal trailer ufficiale e precedentemente dalle comunicazioni del servizio streaming.

Ma come vengono rilasciati gli episodi della stagione finale? Quanti sono e con quale cadenza verranno pubblicati? Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo.

Quanti episodi ha l’ultima stagione

La stagione finale de L’estate nei tuoi occhi è composta da 11 episodi, rendendola la più lunga della serie. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, questo numero è stato scelto per dare alla storia il giusto spazio narrativo e permettere un approfondimento dei personaggi fino al gran finale.

In un primo momento, infatti, l’autrice dei romanzi e showrunner della serie Jenny Han aveva pensato di realizzare anche una quarta stagione, con cui chiudere la storia di Belly, Conrad e Jeremiah. Ha preferito, poi, abbandonare tale idea per scegliere di seguire la suddivisione già fatta all’interno dei libri.

Quando escono gli episodi de L’estate nei tuoi occhi 3

Prime Video ha scelto una strategia di rilascio mista. Il 16 luglio 2025 usciranno i primi tre episodi contemporaneamente. Successivamente, la piattaforma rilascerà un episodio a settimana, ogni mercoledì, fino al gran finale.

Questo modello consente di unire l’effetto binge watching iniziale al coinvolgimento progressivo tipico di un rilascio settimanale. Ecco il calendario di rilascio previsto degli episodi de L’estate nei tuoi occhi 3:

16 luglio 2025 : episodi 1, 2 e 3

: episodi 1, 2 e 3 23 luglio 2025 : episodio 4

: episodio 4 30 luglio 2025 : episodio 5

: episodio 5 …e così via, fino alla fine di settembre.

Questa formula ha lo scopo di massimizzare l’attenzione degli spettatori e mantenere la serie al centro delle conversazioni online per tutta l’estate.

Dove vedere L’estate nei tuoi occhi 3 in streaming

La terza ed ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video. È possibile accedere alla piattaforma con un abbonamento attivo o tramite il periodo di prova gratuito offerto ai nuovi utenti.

Con il debutto fissato per il 16 luglio e una distribuzione settimanale ben programmata, L’estate nei tuoi occhi 3 promette di essere uno degli eventi televisivi dell’estate.

I fan della saga di Jenny Han non dovranno fare altro che sintonizzarsi ogni mercoledì su Prime Video per scoprire con chi sceglierà di stare Belly e come si concluderà il triangolo amoroso, tra i più amati del piccolo schermo.