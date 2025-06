Scopri la data di uscita ufficiale della stagione finale di L’estate nei tuoi occhi su Prime Video: ecco quando esce e cosa aspettarsi dalla stagione 3 della serie teen più amata dell’estate.

Quando esce L’estate nei tuoi occhi 3: la data su Prime Video

I fan della serie romantica L’estate nei tuoi occhi (titolo originale The Summer I Turned Pretty) possono iniziare il conto alla rovescia. Dopo mesi di attesa, finalmente il teen drama sta per tornare con la terza ed ultima stagione.

Ma quando esce L’estate nei tuoi occhi 3? Prime Video ha confermato che la stagione 3 debutta il 16 luglio 2025. La data è stata scelta da Amazon anche per valorizzare l’ambientazione estiva della serie.

Il capitolo conclusivo si compone di 11 episodi, il numero più alto finora per il teen drama basato sulla trilogia bestseller di Jenny Han. A differenza della prima stagione, ma in linea con la seconda, la piattaforma distribuirà l’ultimo ciclo di episodi con rilascio settimanale, ogni mercoledì.

L’intento è quello di mantenere alta l’attesa dei fan fino al series finale, previsto per settembre. Il nuovo capitolo riprenderà da dove si era interrotta la seconda stagione, approfondendo il triangolo amoroso tra Belly, Jeremiah e Conrad, e portando a una conclusione definitiva la storia.

Dove vedere in streaming L’estate nei tuoi occhi 3

La stagione 3 de L’estate nei tuoi occhi sarà visibile esclusivamente su Prime Video, come per i precedenti capitoli. Per accedere alla visione, è necessario un abbonamento attivo al servizio Prime di Amazon, che include l’accesso al catalogo video. Le stagioni 1 e 2 sono già disponibili per chi volesse fare un rewatch o iniziare la serie per la prima volta.

Cosa aspettarsi dalla stagione finale

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly , questa stagione sarà la più intensa e romantica dell’intera trilogia. La showrunner Jenny Han ha lavorato a stretto contatto con il team di sceneggiatori per chiudere tutte le storyline principali e restare fedele al materiale originale, con qualche sorpresa inedita rispetto ai romanzi.

Con la sua miscela di emozione, crescita personale e dinamiche familiari, L’estate nei tuoi occhi 3 si preannuncia come l’evento televisivo dell’estate 2025. Segnatevi la data: il 16 luglio torna Belly per l’ultima volta su Prime Video.