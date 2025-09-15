Il finale de L’estate nei tuoi occhi 3 (e di conseguenza quello di serie) sarà composto da due episodi anziché uno?

Un episodio in più per L’estate nei tuoi occhi 3?

L’estate nei tuoi occhi 3 si prepara a salutare per sempre il suo pubblico con un doppio episodio? Questa teoria si sta pian piano diffondendo sul web e prende il via da un piccolo dettaglio che solo i fan più attenti hanno potuto notare.

Secondo il calendario condiviso da Prime Video da diversi mesi, l’undicesima e ultima puntata di The Summer I Turned Pretty arriverà sul catalogo il prossimo mercoledì 17 settembre. Un epilogo che, sulla carta, rischia di non soddisfare pienamente gli affezionati. Il motivo è molto semplice: gli ultimi due sono stati da molti considerati “episodi filler”, che non aggiungono nulla alla trama principale.

Nel corso dell’ottava puntata le nozze tra Belly e Jeremiah sono state annullate dopo che quest’ultimo ha scoperto che il fratello Conrad si è fatto avanti. Dopo quanto accaduto, Belly ha deciso di lasciare Cousins e si è trasferita a Parigi. Qui, come se non ci fossero già abbastanza protagonisti nella sua vita sentimentale, ha iniziato un flirt con un nuovo ragazzo: Benito.

Di Conrad e Jeremiah invece si sono perse quasi del tutto le tracce. Riuscirà un solo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3 a dare una degna chiusura non soltanto alla stagione ma anche all’intera serie? Per molti questo non è possibile. Ed è da qui che nasce una congettura secondo cui per il finale di serie ci sarà non uno ma ben due episodi.

Questa congettura affonda le sue radici su un poster promozionale rilasciato dagli account ufficiali con un calendario delle date di messa in onda. Per ogni puntata accanto al giorno c’è la scritta “episodio nº”. Accanto alla data dell’ultima puntata c’è scritto “finale”. Si tratterebbe, secondo il web, di un indizio che anticiperebbe un ultimo colpo di scena. Sarà davvero così? O si tratta di una speranza dei seguaci, terrorizzati dall’avere un epilogo non soddisfacente?