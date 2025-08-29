Le lettere integrali di Susannah

L’ottavo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3 ci ha regalato diverse emozioni tra cui diverse lacrime. Il tanto atteso matrimonio tra Belly e Jeremiah è saltato e i sentimenti di Conrad sono ormai venuti alla luce. Poco prima delle nozze i due futuri sposi hanno ricevuto una lettera scritta da Susannah prima della sua morte.

Per uno strano caso a Jeremiah è stata recapitata per errore la lettera destinata a Conrad, in cui la madre sostanzialmente rivela di averlo visto innamorato soltanto una volta. E il suo amore è stato Belly. Dopo la messa in onda dell’episodio sul web è apparso il testo completo della lettera che vi riportiamo qui di seguito.

Caro Conrad,

Non riesco quasi a credere che il mio piccolo baby si sposi oggi! Sono al settimo cielo al pensiero che il mio bellissimo bambino abbia trovato la persona con cui desidera trascorrere il resto della sua vita.

Ho avuto modo di vederti solo una volta innamorato e per questo ti sarò sempre, sempre grata. Non solo perché ho potuto vederti Innamorato ma perché ho potuto vederti ESSERE amato. Oh, il modo in cui lei ti guardava. Era come se tu fossi l’unico ragazzo al mondo. Come madre, non c’è dono più grande che vedere il proprio figlio amato così profondamente da un’altra persona. Oggi, se c’è anche solo una minima parte dell’amore che ho visto allora, sono più che felice. Sono felicissima.

Non aver paura di dirle ogni giorno quanto è importante per te. Cucina per lei, ascoltala, non cercare di vincere ogni discussione. I gioielli sono sempre graditi. Fai attenzione se indossa oro o argento. Se non è una ragazza che ama i gioielli, allora regalale del cioccolato. Ti amerò sempre e per sempre, mamma

La lettera di Susannah a Belly

Sempre su internet è apparso anche il testo completo della lettera scritta da Susannah a Belly ne L’estate nei tuoi occhi 3.

Carissima Belly,

in questo momento ti immagino oggi, nel giorno del tuo matrimonio, radiosa e incantevole, la sposa più bella che ci sia mai stata. Ti immagino intorno ai trent’anni, una donna che ha vissuto tantissime avventure e storie d’amore. Ti immagino sposata con un uomo solido, affidabile e forte, un uomo dagli occhi gentili. Sono sicura che il tuo ragazzo è assolutamente meraviglioso, anche se non ha il cognome Fisher! Ah ah. Sai che non potrei volerti più bene se fossi mia figlia. Mia cara Belly, mia ragazza speciale. Vederti crescere è stata una delle gioie più grandi della mia vita.

La mia ragazza che desiderava e bramava così tante cose… un gattino da chiamare Margaret, pattini a rotelle arcobaleno, bagnoschiuma commestibile! Un ragazzo che ti baciasse come Rhett baciava Scarlett. Spero che tu l’abbia trovato, tesoro. Siate felici. Siate buoni l’uno con l’altro. Con tutto il mio amore, Susannah

In entrambi i casi i fan della serie hanno versato fiumi di lacrime per i due protagonisti.