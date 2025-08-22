I sempre attentissimi fan hanno notato un piccolo errore di montaggio in una scena tra Belly e Jeremiah ne L’estate nei tuoi occhi 3

L’errore ne L’estate nei tuoi occhi 3

Dettagli, significati nascosti e adesso…anche un piccolo errore di montaggio ne L’estate nei tuoi occhi 3. E un fandom così attento a scovare qualsiasi particolare, anche il più irrilevante, avrebbe potuto mai lasciarsi sfuggire un fuoriprogramma? Certo che no!

L’errore in questione è nascosto nel sesto episodio della terza e ultima stagione della serie Prime Video. A scovarlo è stato un profilo su TikTok ma nelle ultime ore è stato riportato dalle principali testate di tutto il mondo tra cui anche People.

Ci troviamo nella scena della puntata in questione che ritrae i futuri sposi (?) Jeremiah e Belly mentre si svegliano dopo aver passato una notte su un materassino gonfiabile. Nell’inquadratura appare sulla destra di Gavin Casalegno anche un top blu con dei fiori bianchi di Belly.

Piano piano però, in maniera quasi impercettibile, quell’indumento viene spostato in modo da non farlo risultare nella ripresa finale. Niente da fare. Non solo il capo d’abbigliamento è lì presente nel montaggio ma non è stato tagliato neanche quello strano movimento del tessuto.

“Anche il vestito dice ‘team Conrad’“, ha scritto ironicamente un fan de L’estate nei tuoi occhi 3 sotto il video in questione. “Non è il vestito che cerca di allontanarsi da lui (Jeremiah, ndr)“, scrive qualcun altro. Un divertente fuori programma in una puntata che ha dato ben altro di cui parlare. L’episodio numero 6, intitolato Last Name, ha visto un forte avvicinamento tra Conrad e Belly.

Leggi anche: KJ Apa e Madelyn Cline potrebbero tornare a lavorare insieme dopo The Map That Leads To You

Dopo essersi ferito a una gamba mentre faceva surf, il ragazzo è stato soccorso dalla protagonista. Durante questo momento in bagno i loro sguardi si sono incrociati in maniera pericolosa e stavano quasi per baciarsi. Prima che fosse troppo tardi Conrad è uscito dal bagno lasciando sola Belly sconvolta e con un battito cardiaco piuttosto accelerato.