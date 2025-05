L’estate nei tuoi occhi 3, torna Cam?

Manca sempre meno all’esordio de L’estate nei tuoi occhi 3. La terza e ultima stagione della serie young adult di Prime Video debutterà il prossimo 16 luglio sulla piattaforma. I fan dello show, divisi da anni tra team Conrad e team Jeremiah, scopriranno finalmente quale sarà la scelta di Belly e con chi sceglierà di passare il resto della sua vita.

I primi video e foto apparsi sul web hanno dato vita a una serie infinita di teorie. I seguaci dello show hanno iniziato a far caso a qualsiasi dettaglio, anche il più ininfluente, per cercare di intuire quale potrà essere la scelta finale della protagonista.

Nelle nuove puntate tornerà il trio al gran completo. Lola Tung, Gavin Casalegno e Christopher Briney saranno nuovamente i protagonisti principali degli ultimi episodi. Ma che ne sarà di alcuni personaggi secondari che abbiamo apprezzato nel corso delle passate stagioni.

È il caso di David Iacono, che ha avuto il ruolo ricorrente di Cam nella serie. Quest’ultimo è stato un momentaneo interesse amoroso di Belly durante la prima stagione ed è ritornato anche nella seconda annata. Ritroveremo Iacono e il suo personaggio nel gran finale?

Il sito Brit + Co ha cercato di capirci qualcosa in più dal diretto interessato. Durante un’intervista il magazine ha chiesto chiaramente all’attore se farà parte del cast de L’estate nei tuoi occhi 3. Iacono ha tergiversato, non rispondendo chiaramente alla domanda. La sua non risposta però è più simile a una conferma che a una smentita.

“Stai cercando di mettermi nei guai? Cosa stai cercando di fare?“, ha ironizzato Iacono. “Ha significato tutto per me“, ha poi rivelato David parlando della serie. In questi giorni l’attore è impegnato con la promozione di Fear Street: Prom Queen, nuova serie horror targata Netflix.