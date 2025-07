Cosa accade a Steven Conklin dopo l’incidente in macchina ne L’estate nei tuoi occhi 3; spoiler sul destino di Steven: sopravvive o muore?

Le circostanze dell’incidente di Steven

La terza e ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi si apre con un salto temporale di quattro anni, che ci proietta nel futuro emotivo e fisico dei protagonisti. Steven, interpretato da Sean Kaufman, dopo la laurea a Princeton, ha iniziato una carriera brillante e ha una nuova fidanzata, dopo la fine della relazione con Taylor.

In realtà, ben presto scopriamo che la storia con Taylor è tutt’altro che chiusa: i due si sono rivisti per caso a New York e ci sono ricascati. Sembra che entrambi vogliano continuare a vedersi senza impegno e soprattutto mantenendo intatte le rispettive relazioni ufficiali.

L’equilibrio tra loro si fa presto precario. È proprio durante una lite mentre sono in macchina insieme, con Taylor che scende dall’auto, che prende forma la tragedia preannunciata nel trailer: Steven cerca di fare manovra per raggiungere la ragazza, quando di lato viene preso in pieno da un camion.

Steven muore o sopravvive ne L’estate nei tuoi occhi 3?

Steven sopravvive all’incidente, anche se le sue condizioni sono serie. In coma farmacologico con una frattura alle costole e trauma cranico, resta in ospedale collegato alle macchine per diverse ore, mentre Taylor e Belly piangono accanto al suo letto. È Conrad, entrato in contatto con neurologi del suo programma, che riesce a garantire all’amico le cure adeguate.

Steven esce dalla fase critica, ma il rischio corso dopo la lite con Taylor lo portano ad una dura conclusione: la relazione con la ragazza non funziona più. Al risveglio, infatti, lui le rivela che tra di loro non c’è futuro, annullando le speranze romantiche di lei, finalmente decisa a riprovarci di nuovo seriamente. Steven non muore ne L’estate nei tuoi occhi 3, ma esce profondamente cambiato dall’incidente.

Le conseguenze dell’incidente su Steven

L’incidente rappresenta per Steven un punto di svolta. La rottura con Taylor, maturata durante la sua convalescenza, sancisce una chiusura definitiva del loro ciclo sentimentale (almeno per il momento).

In un’intervista a EW, Sean Kaufman ha dichiarato “Se l’ultima stagione fosse un gusto di gelato per Steven e Taylor, sarebbe Rocky Road.“, giocando sul nome di un gelato molto apprezzato negli USA e sul significato letterale dell’espressione, ovvero “momento difficile”.

Inoltre, l’autrice Jenny Han ha confermato che la serie si distacca in modo importante dai romanzi originali: l’incidente e le ricadute sentimentali formano uno degli elementi inediti pensati per lasciare il pubblico con il fiato sospeso.