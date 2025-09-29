La scena hot de L’estate nei tuoi occhi 3

Sono trascorsi ormai più di 10 giorni dal finale de L’estate nei tuoi occhi 3. L’ultimo episodio dello show Prime Video ha regalato ai fan un epilogo bramato da molti. Dopo averla raggiunta a Parigi in occasione del suo compleanno, Conrad è riuscito a riconquistare nuovamente la sua Belly.

Nell’ultima puntata è andata in scena un incontro bollente tra i due, accompagnato dalle note di Dress di Taylor Swift, che ha decisamente soddisfatto i tanti fan della serie. Per i protagonisti dello show non è ancora finita del tutto.

A ridosso dell’uscita del series finale è stata annunciata la produzione di un film sequel. La produzione al momento non è iniziata ufficialmente e le notizie su trama, data d’uscita e altro sono ancora molto frammentate. Qualche giorno fa intanto il cast della serie ha raccontato a Entertainment Tonight quali sono state le loro reaction alla visione della scena bollente che vede protagonisti Conrad e Belly.

“Oh, sapevo che uscendo dal bagno avrei detto: ‘Grazie, ragazzi. Forza Belly!’“, racconta ironicamente Lola Tung parlando delle reazioni del pubblico a quanto accaduto.

“Sono stato così per tutto il tempo – ha ironizzato Gavin Casalegno mettendosi le mani davanti agli occhi – Ho pensato: ‘Non lo guardo. Jenny, quanto dura?’ Continuavo a guardare l’orologio“.

“La vera mamma di Belly era seduta dietro di me e mi copriva gli occhi“, ha aggiunto ridendo Jackie Chung che interpreta Laurel, la mamma di Belly sullo schermo. “Mi diceva: ‘Noi mamme non abbiamo bisogno di queste cose’“.

“Ho continuato a sbirciare. Credo di averlo fatto tre o quattro volte – è poi tornato a parlare Gavin – Pensavo: ‘Sta ancora andando avanti!’“. “Insomma, è solo un altro giorno di lavoro“, ha invece commentato in maniera asciutta Christopher Briney.

“Penso che sia più una questione di nervosismo nel riuscire a cogliere il ritmo giusto, raccontare bene la storia e assicurarsi di raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissati“, ha risposto Lola.