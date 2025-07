La canzone del finale de L’estate nei tuoi occhi 3

La parte finale del terzo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3 ci ha regalato non pochi colpi di scena. La terza e ultima stagione della serie Prime Video sta entrando nel vivo dopo la proposta di nozze fatta da Jeremiah a Belly.

In occasione della commemorazione di Susannah, tutto il gruppo si è ritrovato a Cousins. A sorpresa durante l’evento si è presentato anche Conrad, che si è ritrovato coinvolto suo malgrado in una notizia che lo ha sconvolto. Dopo essersi accordati sul non rivelare momentaneamente nulla sulle loro future nozze, Belly decide di annunciare a tutti il lieto evento.

Le reazioni però non sono di certo quelle attese. Laurel, sconvolta dalla rivelazione, impone ai figli di lasciare la tavola e di tornare a casa. Anche Adam, il padre di Jeremiah, non apprezza la decisione del figlio e lo accusa di essere un incosciente. Il più sconvolto di tutti però sembra essere Conrad.

Per gran parte del finale infatti il ragazzo non pronuncia mezza parola e la puntata si chiude proprio con la sua immagine sconsolata. Ma c’è un dettaglio notato dai fan nel terzo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3 che riguarda la canzone scelta per fare da colonna sonora a questo momento che, secondo alcuni, conterebbe un dettaglio non di poco conto.

Il brano in questione è No Surprises dei Radiohead, una delle band preferite del personaggio interpretato da Christopher Briney. Il testo del pezzo matcha incredibilmente con le emozioni provate dal protagonista in quel momento.

“This is my final fit, my final bellyache with no alarms and no surprises…“, dice la canzone. La parola “bellyache“, che può essere tradotta con mal di pancia, è però un chiaro riferimento proprio a Belly. Belly, che provoca in Conrad un “ultimo mal di pancia senza allarmi e senza sorprese…“. Avevate notato questo dettaglio?