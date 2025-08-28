Jenny Han difende Lola Tung e il cast de L’estate nei tuoi occhi 3

L’estate nei tuoi occhi 3 è arrivato alle battute finali. Mancano ormai solo tre episodi al finale della serie di Prime Video in cui scopriremo, finalmente, chi sceglierà Belly tra Conrad e Jeremiah. In realtà l’ottava puntata, andata in onda lo scorso 27 agosto, sembra aver messo una grossa ipoteca su chi ricadrà la scelta.

In Last Kiss il tanto atteso matrimonio tra Belly e Jeremiah è stato annullato dopo che la verità è venuta a galla. Il ragazzo è venuto a conoscenza della confessione di Conrad e, per sua stessa ammissione, ha rivelato a Belly di sapere che i due hanno trascorso insieme il Natale a Cousins qualche mese prima.

Una puntata ricca di colpi scena che termina con Belly pronta a prendere il suo aereo per Parigi. All’aeroporto però potrebbe, e il condizionale è d’obbligo, essersi imbattuta nuovamente in Conrad. Sarà davvero lui o è solo il frutto della sua immaginazione?

Intanto sul web diventa sempre più acceso lo scontro tra i rispettivi sostenitori dei due fratelli Fisher. In alcuni casi però i comportamenti messi in atto da alcuni (per fortuna una minoranza) superano i limiti e arrivano a toccare il bullismo. Ne sa qualcosa Gavin Casalegno il quale, in una recente intervista, ha parlato di quello che prova nell’essere il bersaglio dell’odio social.

Non è di certo esente da critiche neanche il personaggio di Belly, protagonista de L’estate nei tuoi occhi 3, e la sua rispettiva interprete Lola Tung. In ragione di ciò Jenny Han, scrittrice dei libri da cui è tratta la serie e showrunner, ha deciso di scendere in campo in difesa dell’attrice e del cast.

Lo ha fatto attraverso una storia condivisa su Instagram in cui ha ricondiviso, nuovamente, le linee guida redatte dalla produzione e dirette ai fan contro il bullismo.

“So che i fan dello show sono appassionati e nessuno ha cattive intenzioni – ha scritto l’autrice – Ma anche per scherzo, pubblicare immagini di una donna che viene schiaffeggiata o strangolata non è divertente“. Un gesto, quello di Han, volto a riportare la conversazioni a toni più civili e meno irrispettosi.