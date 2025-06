Il trailer de L’estate nei tuoi occhi 3 anticipa numerosi colpi di scena

Non c’è estate che si rispetti senza un intreccio sentimentale capace di far battere il cuore. Con queste premesse torna su Prime Video L’estate nei tuoi occhi, la serie teen che si appresta a concludere il suo percorso con la stagione 3, nonché l’ultima, al debutto il 16 luglio.

Nella notte, il servizio ha rilasciato il trailer, in cui i fan ritrovano Belly, interpretata da Lola Tung, al centro dell’eterna indecisione tra i fratelli Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney).

Questa volta, però, la storia prende una piega inaspettata: Belly e Jeremiah annunciano le nozze, lasciando tutti di stucco. Il ritorno di Conrad sulla scena, però, cambia tutto, riportando in superficie emozioni mai sopite.

Nel trailer, Belly ammette: «Quando sono con Jer, mi sembra tutto più chiaro… Ovunque io vada ritrovo un ricordo di Conrad». Le sue parole, accompagnate da due brani di Taylor Swift (Daylight e Red, Taylor’s Version), anticipano il tono nostalgico e passionale della stagione.

Le immagini anticipano momenti romantici per la nostra protagonista, che si troverà, però, a riflettere anche su cosa dice veramente il suo cuore. Non mancheranno, poi, situazioni emotive estreme, come si nota in un paio di rapidi frame.

Secondo la sinossi ufficiale de L’estate nei tuoi occhi 3, Belly è ormai alla fine del college e pronta per un’estate da sogno a Cousins Beach con Jeremiah. Tuttavia, alcuni eventi imprevisti riaprono il passato e la riportano a fare i conti con il primo amore. In bilico tra adolescenza e maturità, la protagonista si ritrova davanti alla scelta definitiva tra i due fratelli.

Accanto al trio protagonista, ritornano anche Sean Kaufman, Rain Spencer, Jackie Chung e Colin Ferguson. A dirigere il progetto sono ancora una volta Jenny Han, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie, e Sarah Kucserka. Le sue ricoprono i ruoli di showrunner e produttrici esecutive, insieme a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip.

Con una storia intensa, un cast affiatato e un mix di curate scelte musicali e sentimenti, L’estate nei tuoi occhi 3 si prepara a chiudere il cerchio con un’estate indimenticabile. L’appuntamento è fissato per il 16 luglio su Prime Video.