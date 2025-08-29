Una teoria sul futuro de L’estate nei tuoi occhi 3

I fan del team Conrad stanno esultando, e non poco, dopo la messa in onda dell’ottava puntata de L’estate nei tuoi occhi 3. E se stessero cantando vittoria troppo presto? Se non fosse finita in maniera definitiva per il team Jeremiah? Ci sono alcuni indizi che fanno riferimento a vecchie segnalazioni che potrebbero decisamente ribaltare tutto.

Partiamo dall’inizio e cioè raccontando ciò che è successo durante l’episodio numero 8, intitolato Last Kiss. Belly decide di raccontare la verità a Jeremiah il giorno prima delle nozze e rivela che Conrad le ha confessato il suo amore. Dopo essere sparito per qualche ora Jeremiah torna nella villa di Cousins e fa saltare il matrimonio.

Il ragazzo rivela di sapere già da diversi mesi dell’incontro di Natale tra il fratello e la sua futura sposa e che da lì è partito il suo livore che l’ha portato a tradire Belly con Lacie. Dopo il matrimonio mancato Belly fa le sue valige e parte alla volta di Parigi.

Al gate incontra Conrad, che sta per tornare in California. Cosa accadrà tra i due? Gli ultimi tre episodi ci diranno finalmente su chi ricadrà la sua scelta finale. Dopo gli avvenimenti dell’ottava puntata ne L’estate nei tuoi occhi 3 i tifosi della coppia Conrad-Belly stanno tirando un sospiro di sollievo.

Eppure potrebbe non essere davvero finita. Qualche mese fa infatti vi riportavamo un avvistamento avvenuto sul set. Gavin Casalegno e Lola Tung erano stati avvistati insieme a Parigi dove stavano girando alcuni episodi della terza stagione.

Visto cosa è accaduto al termine dell’ultimo episodio, dobbiamo aspettarci un ritorno di Jeremiah nella vita di Belly? I due ci riproveranno ripartendo proprio dalla città dell’amore, dove la giovane studierà? O le scene girate sono in realtà soltanto dei flashback o dei “what if” immaginati da Belly? Il prossimo mercoledì 3 settembre avremo la nostra risposta…