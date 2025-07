Il dettaglio mancante ne L’estate nei tuoi occhi 3

I fan della coppia Conrad-Belly hanno notato una differenza non di poco conto tra il libro e il terzo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3. Lo scorso mercoledì 23 luglio il coming of age drama di Prime Video, giunto alla sua stagione finale, è tornato con il suo terzo episodio.

Una puntata ricca di colpi di scena perché incentrata principalmente sulle future nozze tra Belly e Jeremiah. Nel giorno della commemorazione di Susannah, la protagonista e Conrad si sono rivisti dopo tanto tempo rispetto al Natale trascorso insieme nella casa di Cousins.

Il pranzo di famiglia è diventata un’occasione per celebrare i meriti del futuro medico e degli altri commensali ma meno quelli di Jeremiah. Per soccorrere il suo fidanzato Belly ha perciò deciso di rompere il patto fatto in precedenza con lo stesso e ha annunciato a tutti la loro intenzione di sposarsi.

Intorno a lei però ha trovato reazioni sconvolte e decisamente poco entusiaste. Laurel ha interrotto bruscamente il pranzo e ha chiesto ai suoi figli di andare via. Chi è rimasto maggiormente sconvolto da quell’annuncio è stato però Conrad, che non ha più proferito parola.

Ma c’è un dettaglio presente nel libro scritto da Jenny Han da cui è tratta la serie che è stato completamente ignorato ne L’estate nei tuoi occhi 3. Nell’episodio 3 vediamo Belly prepararsi, con tanto di dettaglio mentre si depila in doccia, prima di partecipare alla commemorazione di Susannah.

Quello che non è specificato nella serie, ed è invece ben evidente nel romanzo We’ll Always Have Summer, è che Belly è nervosa per l’idea di ritrovare nuovamente Conrad dopo tanti anni. Nello show invece l’avvento del ragazzo alla commemorazione avviene all’insaputa di tutti.

Leggi anche: Mercoledì potrebbe durare ben sette stagioni

In un passaggio del libro la narrazione di Belly si concentra sul fatto di aver prestato particolare attenzione alla depilazione e, più in generale, alla sua preparazione (dall’abito ai tacchi indossati) perché convinta che Conrad sarebbe arrivato. Tutto il monologo interiore di Belly sarebbe stato tagliato.