Un personaggio de L’estate nei tuoi occhi 3 ha avuto un attacco di cuore nel finale della serie? Parla la creatrice Jenny Han

Un attacco di cuore nel finale de L’estate nei tuoi occhi 3?

I fan hanno generato teorie fino all’ultimo istante de L’estate nei tuoi occhi 3. E non ci riferiamo a possibili ipotesi sulla trama del film già confermato. Parliamo invece di alcune scene viste nel finale di serie che hanno scatenato i commenti dei seguaci.

Tutto nasce da una scena che vede come protagonisti John e Laurel, i genitori di Belly. Nel frame in questione il padre della protagonista è alla ricerca di un medicinale volto a curare un persistente bruciore di stomaco che dice di avere da tutto il giorno.

John e Laurel ne L’estate nei tuoi occhi 3

I fan hanno immediatamente ipotizzato che John potesse avere un infarto, proprio a causa dei sintomi che ha dichiarato di avere. Tuttavia la serie è finita senza alcun tipo di riferimento alle condizioni dell’uomo, perciò tutto lascia presupporre che i sospetti dei fan siano infondati.

A mettere la parola fine a questa congettura ci ha pensato Jenny Han in persona. L’autrice dei libri e showrunner dello show ha confermato in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly che quello di John non si è trattato di un attacco di cuore.

“Assolutamente no – ha dichiarato ridendo – Era il momento giusto per mostrare una coppia che si conosceva da molto tempo, che stava provando a rimettersi insieme e che stava ricadendo nella vecchia dinamica di fastidio reciproco. E no, non era nemmeno un caso di product placement“.

Sempre Han ha di recente smentito un’altra teoria nata tra i fan dopo la visione dell’ultimo episodio de L’estate nei tuoi occhi 3. Secondo questa ipotesi, Belly avrebbe indossato l’anello di fidanzamento regalatole da Jeremiah anche nel finale di serie.

Teoria immediatamente negata dall’autrice, che ha risposto a un video di una fan che è andato virale su TikTok.