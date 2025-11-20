L’attore DiCaprio e la top model italiana Ceretti immortalati tra la folla all’Unipol Arena, a Bologna L’attore hollywoodiano e la…

L’attore DiCaprio e la top model italiana Ceretti immortalati tra la folla all’Unipol Arena, a Bologna

L’attore hollywoodiano e la supermodella italiana “mimetizzati” tra la folla: ecco perché Thom Yorke li conquista ogni volta

Hollywood incontra i Radiohead a Bologna

Non solo musica e fan sfegatati: alla data bolognese dei Radiohead c’erano anche Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti e Tobey Maguire. Uno scatto rubato da un fan, diventato subito virale, li mostra sugli spalti dell’Unipol Arena, completamente immersi tra la folla che cantava a squarciagola i successi di Thom Yorke e della band.

Look “low profile” per non farsi notare

Felpa nera con cappuccio e cappellino per DiCaprio e Maguire: scelta perfetta per godersi il concerto senza attirare troppi occhi. Accanto a loro, Vittoria Ceretti, 27 anni e supermodella, ha condiviso la sua emozione con i fan su Instagram: “Le prime tre note ed ero in lacrime”. Emozioni autentiche per un trio di veri appassionati dei Radiohead.

Un legame speciale con il gruppo

Non è la prima volta che DiCaprio e i suoi amici di Hollywood partecipano ai concerti della band inglese: il premio Oscar e Thom Yorke hanno un rapporto di lunga data, fatto di stima reciproca e passione per la musica.