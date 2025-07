Dove e come vedere in streaming in Italia tutte le stagioni di Law & Order SVU. Ecco tutte le piattaforme disponibili.

Dove vedere la serie TV in streaming in Italia

La serie con Mariska Hargitay Law & Order SVU è una delle più longeve e seguite del panorama televisivo americano. In Italia, la sua enorme popolarità ha spinto diverse piattaforme a distribuirla in streaming, ma nessuna purtroppo offre tutte le stagioni complete all’interno del catalogo in abbonamento. Vediamo nel dettaglio dove e come vedere Law & Order SVU in streaming in Italia, con tutte le informazioni utili per orientarsi tra le varie opzioni.

Law & Order SVU su Prime Video

Amazon Prime Video è l’unica piattaforma dove sono disponibili anche le prime 10 stagioni complete della serie. Tuttavia, non sono incluse nell’abbonamento Prime, ma devono essere acquistate singolarmente, sia a stagione completa che per episodio, così come la 11, 12 e 13.

Il catalogo include poi le successive fino alla 24, per cui non è necessario pagare alcuna quota in più, oltre al normale abbonamento al servizio, che prevede un costo mensile di 4,99€ oppure annuale di 49,90€. Questo rende Prime Video l’opzione migliore per recuperare i primi capitoli della saga, ma solo per chi è disposto a pagare contenuti extra.

Law & Order SVU su Sky e Now

Le stagioni più recenti sono disponibili su Sky e in streaming su NOW, che detiene i diritti per la trasmissione in prima visione. È possibile recuperare le stagioni dalla 11 alla 26 (l’ultima realizzata) su SkyGo, la piattaforma on demand per gli abbonati Sky.

Un’ottima alternativa è NOW, la piattaforma on demand di Sky, accessibile senza parabola né decoder. Sottoscrivendo il Pass Entertainment al costo mensile di 8,99€ al mese con possibili offerte per i nuovi abbonati, è possibile vedere Law & Order SVU in streaming e seguirne la pubblicazione settimanale quando sono in onda nuovi episodi.

Law & Order SVU su Mediaset Infinity

Anche Mediaset Infinity offre qualche episodio della serie, solitamente in concomitanza con la programmazione TV su Top Crime. Tuttavia, l’offerta non è stabile e può variare, con disponibilità limitate a pochi episodi selezionati per un periodo di tempo ridotto, spesso legate alla messa in onda. L’unico vantaggio è che la piattaforma è gratuita.

Law & Order SVU streaming in Italia: riepilogo

In conclusione, se ti stai chiedendo dove vedere tutte le stagioni di Law & Order SVU in streaming, la risposta è: non esiste una piattaforma unica che le raccolga tutte, almeno per ora. Prime Video resta il punto di riferimento per chi vuole recuperare le prime 10 stagioni, ma l’acquisto è obbligatorio. Per le stagioni successive, è consigliabile appoggiarsi a Sky e Now. Per rimanere aggiornati, è utile consultare le guide TV e le singole piattaforme.