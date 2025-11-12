Billboard Italia ha premiato Laura Pausini in Vaticano con il Global Icon Award. L’artista ha cantato per il Papa un brano inedito ispirato a San Francesco d’Assisi.

Laura Pausini riceve il Global Icon Award di Billboard Italia in Vaticano

Un momento unico e importante per la storia della musica italiana. Laura Pausini è stata protagonista assoluta in Vaticano, dove ha ricevuto il prestigioso Global Icon Award di Billboard Italia alla presenza del Pontefice.

L’evento, organizzato da Billboard Italia, ha celebrato i valori di Billboard Women in Music, sottolineando l’importanza della voce femminile come strumento di dialogo, solidarietà e inclusione. Davanti a Sua Santità Papa Leone XIV, Laura Pausini ha portato non solo la sua voce, ma anche un messaggio di pace universale.

Durante la cerimonia, la cantante romagnola ha donato al Santo Padre una copia unica di un brano inedito, la sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, ispirato al “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi.

Un gesto carico di significato, simbolo di fratellanza e amore per il creato.

Il riconoscimento alla presenza del Pontefice

L’incontro tra Laura Pausini e Papa Leone XIV Foto ©️ Vatican Media

A consegnarle il premio è stata Silvia Danielli, condirettrice di Billboard Italia, che ha definito la cantante “un’icona mondiale capace di unire generazioni e culture attraverso la sua voce e i suoi valori”.

Non è un caso che Billboard Italia abbia scelto Laura Pausini per questo riconoscimento: artista italiana più premiata al mondo, da sempre impegnata nel sociale e ambasciatrice di organizzazioni come UNICEF, Save the Children e Amnesty International, la cantautrice incarna i valori di pace e inclusione che la musica può trasmettere.

Il premio in Vaticano anticipa la seconda edizione italiana di Billboard Women in Music 2025, che si terrà il 25, 26 e 28 novembre a Milano, presso UFO Milano, per celebrare le donne che stanno cambiando la musica italiana.

Con la sua voce e la sua umanità, Laura Pausini dimostra ancora una volta che la musica può parlare un linguaggio universale, capace di avvicinare mondi e anime diverse.