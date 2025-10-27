L’anime di One Piece sbarca su Netflix in versione rimasterizzata

Per milioni di fan in tutto il mondo, One Piece è molto più di un semplice anime: è un simbolo generazionale, una storia che ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni. E ora, grazie a Netflix, i primi episodi della serie tornano a nuova vita con un restyling completo, pronto a far rivivere la leggendaria saga di Luffy e della sua ciurma in una veste più moderna.

Netflix ha annunciato ufficialmente l’arrivo in streaming della saga dell’East Blue, che comprende i primi 61 episodi della serie animata. Questa nuova versione offrirà un’esperienza aggiornata ma fedele all’originale, con un formato widescreen 16:9, una rimasterizzazione in alta definizione e un doppiaggio rinnovato.

L’obiettivo è riportare l’anime ai vecchi fan e, allo stesso tempo, introdurlo alle nuove generazioni con una qualità visiva e sonora all’altezza degli standard attuali.

Una delle novità più rilevanti riguarda le voci dei protagonisti. Il celebre capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, Monkey D. Luffy, non sarà più doppiato da Luigi Rosa ma da Renato Novara. Si tratta di una scelta familiare per i fan più recenti, dato che Novara è già la voce di Luffy nei film più moderni del franchise, compreso One Piece Film: Red.

Netflix ha previsto un’uscita a tappe per la versione rimasterizzata dell’East Blue Saga:

15 novembre 2025: episodi 1–16

episodi 1–16 15 dicembre 2025: episodi 17–31

episodi 17–31 15 gennaio 2026: episodi 32–61

Un calendario che permetterà ai fan di godersi con calma la rinascita dell’anime, in attesa di altre sorprese dal mondo di One Piece.

L’universo di One Piece vive un momento particolarmente ricco. Dopo il successo del live-action prodotto da Netflix, di cui è in arrivo una seconda stagione, il ritorno dell’anime in streaming aggiunge un nuovo tassello all’espansione globale del marchio.

Con un mix di nostalgia e innovazione, questa nuova edizione promette di far riscoprire la magia dell’East Blue e le prime avventure di Luffy, Zoro, Nami e il resto dell’equipaggio.