Ai palinsesti Rai è stato annunciato che la stagione 4 de L’Amica Geniale sarebbe stata tra le serie TV evento di questo autunno: ecco tutto quello che sappiamo sullo show internazionale a proposito di quando esce, il cast, la trama delle nuove puntate, lo streaming e tanto altro.

Trama nuove puntate

L’ultima parte della serie TV L’Amica Geniale è composta di 5 puntate in tutto: quelle che seguono, sono le anticipazioni della stagione 4.

A conclusione della loro storia, che le ha viste crescere e prendere strade differenti ma restare sempre in qualche modo legate, Elena e Lila si ritroveranno là dove tutto è cominciato.

Elena, che negli anni dell’adolescenza e poi della maturità è riuscita a emanciparsi dall’ambiente napoletano e dalle sue ombre, è diventata una scrittrice affermata. Ha avuto due figlie con l’ex marito, dal quale dopo qualche difficoltà è riuscita a separarsi.

Lila, invece, pur rimanendo ancorata alle sue origini, ha saputo essere lungimirante e, diventata tra le donne più temute del proprio quartiere, è un affermato tecnico informatico.

Mentre Elena decide di riaffacciarsi nella vita di Nino sognando di riallacciare un legame con lui, Lila se la vedrà con i fratelli Solara dei quali è una delle rivali.

Le nuove puntate di L’Amica Geniale 4 sono ancora una volta tratte dalla quadrilogia di Elena Ferrante L’Amica Geniale, e in particolare dal volume La bambina perduta uscito nel 2014.

Di recente, il romanzo è stato eletto il migliore degli ultimi anni dal prestigioso New York Times. Di seguito vi lasciamo le anticipazioni settimanali:

Cast serie TV L’Amica Geniale 4

Chi è nel cast della stagione 4 della serie TV L’Amica Geniale, e quali sono i personaggi interpretati da tutti gli attori? Scopriamolo qui sotto!

Alba Rohrwacher è Elena “Lenù” Greco

è Elena “Lenù” Greco Irene Maiorino è Raffaella “Lila” Cerullo

è Raffaella “Lila” Cerullo Fabrizio Gifuni è Nino

è Nino Edoardo Pesce è Michele Solara

è Michele Solara Giorgio Pinto è Stefano Carracci

è Stefano Carracci Salvatore Striano è Rino Cerullo

è Rino Cerullo Giovanna Cappuccio è Pinuccia Carracci

è Pinuccia Carracci Fabiana Fazio è Ada Cappuccio

è Ada Cappuccio Massimiliano Russo è Antonio Cappuccio

è Antonio Cappuccio Pio Stellaccio è Enzo Scanno

è Enzo Scanno Stefano Dionisi è Franco Mari

è Franco Mari Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Ariota

è Pietro Ariota Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco

Luca Gallone è Vittorio Greco

Antonio Milo è Silvio Solara

Valentina Acca è Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno è Fernando Cerullo

In grassetto tutti gli attori che si sono uniti al cast della serie per l’ultima stagione. Si ricorda tuttavia che Alba Rohrwacher era già apparsa in un cammeo nella puntata conclusiva della stagione precedente, svelando così che sarebbe stata lei, nel successivo ciclo di episodi, a interpretare Elena.

La Rohrwacher aveva già prestato la sua voce come narratrice di tutte le stagioni.

La serie continua ad essere scritta per l’ultima volta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, quest’ultimo già regista delle prime due stagioni.

Stavolta la regia è nelle mani di Laura Bispuri, alla sua prima produzione di grande rilievo.

Quando esce L’Amica Geniale 4

L’uscita della stagione 4 di L’Amica Geniale, che è una produzione internazionale che coinvolge anche la rete via cavo statunitense HBO, è prevista prima in America e poi in Italia.

In particolare, negli Stati Uniti il debutto dell’ultima stagione è avvenuto lunedì 9 settembre 2024.

Quando esce allora in Italia la serie TV L’Amica Geniale 4? La data di uscita in Italia è fissata dalla Rai per l’11 novembre 2024. Ogni lunedì va in onda una nuova puntata.

Streaming RaiPlay

Per vedere la serie L’Amica Geniale 4 in streaming è necessario attendere il suo debutto in TV. È probabile che un’anteprima sia trasmessa su RaiPlay prima dell’effettiva messa in onda su Rai 1, ma non ci sono ancora certezze in tal senso.

La diretta streaming sarà contemporaneamente alla trasmissione TV, su RaiPlay. La versione on demand, invece, sarà disponbile solo dopo il passaggio sul piccolo schermo in prima visione.

RaiPlay è la piattaforma streaming sulla quale la Rai carica o trasmette tutte le sue produzioni e i programmi trasmessi dalle reti della TV di Stato. Per poter usufruire del servizio, che è gratuito e aperto a tutti, è però indispensabile registrarsi in modo da confermare di avere almeno 16 anni.