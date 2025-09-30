L’allieva 4 è realtà?

L’allieva 4 potrebbe davvero prendere vita? Sono trascorsi ormai 5 anni da quando abbiamo visto per l’ultima volta, in un episodio inedito, il personaggio di Alice Allevi. La studentessa di medicina, interpretata da Alessandra Mastronardi, è la protagonista della fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola.

Al suo fianco il suo insegnante Claudio Conforti, interpretato da Lino Guanciale, con il quale con il passare degli anni nasce anche un amore. Dopo tre stagioni e un ottimo successo, la serie è stata interrotta nel 2020. A distanza di 5 anni dall’epilogo però si riaccendono le speranze mai sopite dei fan.

A lanciare una possibile nuova stagione è stata proprio Mastronardi nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Gold durante l’Ottobre Alessandrino. L’attrice si è detta assolutamente disponibile per L’allieva 4.

“L’amore che c’è stato intorno a questa serie si è rivisto questa estate con le repliche su Rai Uno dopo 10 anni e un immenso seguito. A me riempie di orgoglio. È una prova che ci fa capire che una scrittura semplice ma efficace e gli intrecci narrativi che ha creato Alessia e che noi abbiamo ricreato in tv hanno funzionato“, sono state le parole di Alessandra.

E a domanda diretta su un possibile proseguimento della storia, Mastronardi ha risposto con altrettanta onestà. “Alice è uno dei miei personaggi preferiti. Se ci fosse sarei felicissima, sarei la prima fan a essere fiera di un’eventuale serie, prequel o sequel. È una storia talmente bella, che mi ha dato tantissimo. Sarei contentissima“, sono state le sue parole.

La scorsa estate, come fatto notare dall’attrice, la fiction è stata inserita in replica nel palinsesto ottenendo ottimi numeri di pubblico. Che sia davvero la volta buona per rivedere Alice Allevi nuovamente in azione in episodi inediti?